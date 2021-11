Olympia Plzeň

Olympia v PlzniZdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

V plzeňské Olympii bude vánoční výzdoba hotová do 20. listopadu. Dominovat jí budou různé teplé barvy v kombinaci s červenou.

„Připravujeme také jedno překvapení pro naše zákazníky, ale aby to zůstalo překvapením, necháme si zatím pro sebe, co to bude konkrétně,“ řekla marketingová manažerka centra Lucie Juhászová.