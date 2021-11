„Když jsem se ozval, ještě mi byla nabídnuta množstevní sleva. Začátkem prosince jsem poslal zálohu osm tisíc korun s tím, že zbytek doplatím při dobírce,“ popisuje loňskou zkušenost. Jenže uplynul nějaký čas a zboží nedorazilo.

„Ani jsem se už nikam nedovolal. Narychlo jsem sháněl náhradní dárky, což se nakonec podařilo a po svátcích jsem vše nahlásil policii. Tam mi sdělili, že nejsem jediný,“ popisuje dvaatřicetiletý Kladeňák. Pachatele podvodu se dodnes nepodařilo najít.

Podobné příběhy se ale v závěru roku objevují pravidelně a jsou častější. Je to dáno stále větší oblibou Čechů nakupovat v internetových obchodech. Potvrzuje to i Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Ta odhaduje, že i v letošním roce poroste on-line trh prodeje zboží o více než 20 procent. „Za vánoční dárky utratí letos Češi nejméně 77 miliard korun,“ říká výkonný ředitel asociace Jan Vetyška s tím, že obraty e-shopů by za celý letošní rok mohly pokořit hranici 200 miliard korun.

Chování Čechů se proměnilo

Pandemie koronaviru však změnila chování Čechů v on-line nakupování. Ještě před několika lety preferovali platbu při dobírce v hotovosti ve více než 40 procentech, nyní je to podle dat projektu Česká e-commerce „jen“ 28 procent. V západních zemích přitom dobírka již téměř neexistuje.

Jedním z důvodů, proč je tento typ platby stále tuzemsku v kurzu, je zřejmě zažitý mýtus o nejbezpečnějším způsobu. Češi se tmylně domnívají, že jedině platbou při přebírání balíku se zbožím si dokáží situaci ohlídat. Podle odborníků to tak není. Pokud obsah balíku, který je již zaplacený, neodpovídá tomu, co bylo objednáno, je složité se následně domoci zpět svých peněz.

Na co si dát při platbě online kartou pozor:

- Platbu kartou provádějte pouze na takových webových stránkách, jejichž adresa URL začíná na https:// (tedy ne pouze [http://], http://) a v adresním řádku vidíte ikonu zámečku. Znamená to, že vaše on-line platba bude zabezpečená.



- Platit kartou přes oficiální platební bránu je nejbezpečnější způsob platby na internetu. V případě problému s vrácením platby od e-shopu si u své banky vyžádáte takzvaný chargeback – zpětné proplacení. Pokud banka reklamaci uzná, vrátí vám na účet peníze a reklamaci si s obchodníkem vyřeší sama.



- Internetové platby provádějte pouze z vlastních zařízení. Neplaťte z cizích, nebo dokonce veřejných počítačů a buďte také obezřetní při využívání veřejného wi-fi připojení. Doporučuje se při připojení k veřejné síti používat VPN. „Tedy aplikaci, která vytvoří bezpečný tunel mezi vaším zařízením – ať už počítačem či smartphonem – a internetovými stránkami,” doplňuje Karol Suchánek. Podle něj je také bezpečnější pro dvoufaktorové ověření plateb nepoužívat SMS, ale potvrzení v mobilní aplikaci dané banky.



ZDROJ: Asociace pro elektronickou komerci (APEK)

V tom se dobírka neliší od platby bankovním převodem. „Pokud lidé nakupují u jim už známého podnikatele, je platba převodem samozřejmě v pořádku, ale pokud jde o první nákup u dosud neznámého subjektu, je dobré se nad převodem jako nástrojem platby zamyslet,“ doporučuje poradce pro komunikaci u Evropského spotřebitelského centra ČR Ondřej Tichota.

Zároveň dodává, že platba kartou nabízí možnost takzvaného „chargeback“. Díky tomu je možnost vrátit částku zpět v případě nedodání zboží. „Spotřebitel nemá na chargeback právní nárok, ale naše zkušenost ukazuje, že banky ho obvykle provádějí pro své klienty dobrovolně. Někdy tak činí i v případě dodání zcela jiného než objednaného zboží. Dobré je žádost doplnit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s prodejcem,“ doplňuje Tichota.

Pozor na nepoctivé prodejce

Být v pozoru se vyplatí. Skokově vzrůstající obliba nakupování ve virtuálním prostředí neunikla nepoctivcům. Zatímco za říjen loňského roku eviduje policie 2 845 podvodů u fyzických osob, letos to bylo 3 147.

„Pokud se dostanete do spárů podvodníka, nenechávejte si to pro sebe ani v případě nižších částek. Řešte věc s policií. Škody způsobené jedním pachatelem se v těchto případech sčítají a je možné, že podvodníka, který připravil o peníze vás, mají policisté již v hledáčku. Chráníte tak bezpečí budoucích nákupů svých i ostatních,“ vybízí policejní mluvčí Ondřej Moravčík.

Nepoctivci na internetu využívají nejen anonymity, ale někdy až příliš nezodpovědného přístupu nakupujících. Ti v drtivé většině slyší právě na slevy a překvapivě nízké ceny. Pokud na takový obchod narazíte, ještě, než objednáte zboží, prověřte si jej. Způsobů je několik. Jednak můžete doménu ověřit v seznamu rizikových e-shopů, jenž najdete na webových stránkách České obchodní inspekce. Další možností je čtení recenzí například na obchodním rádci Heureka.cz.

„V rámci služby Ověřeno zákazníky udělují nakupující každý rok přes 4 miliony recenzí a hodnocení, proto před nákupem vždy doporučujeme číst recenze, hodnocení a zkušenosti ostatních zákazníků s daným e-shopem. Je dobře zkontrolovat, zda jsou recenze aktuální, zda převládají pozitivní hodnocení a také to, jak e-shop na recenze reaguje a jak se zákazníky komunikuje,“ nabádá šéfka oddělení péče o zákazníky Veronika Molčanová.

Varovné signály

Neméně důležitou součástí „prověrky“ jsou dostupné kontakty. Ty v drtivé většině poctiví obchodníci umisťují na dobře viditelná místa, odkazují na ně, navíc nabízí celou řadu možností, a to i dnes stále více oblíbenějšího chatu přímo na stránkách prodejce. Varovným signálem nestandardního prodejce pak může být obsáhlý popis reklamace.

„Zákazníkům bych určitě doporučil prohlédnout si reklamační řád. Pokud má e-shop tuto sekci zpracovanou jasně a přehledně, je to dobré znamení. Pokud jsou instrukce pro vrácení či reklamaci schované v obchodních podmínkách někde na sedmnácté straně, zbystřete. Takový e-shop reklamace zákazníkům moc neusnadňuje,“ dodává majitel českého on-line obchodu s erotickými pomůckami Yoo.cz Vojtěch Sláma.

Kdy zbystřit při nákupu online:

- Pokud e–shop nabízí pouze platbu předem a žádnou jinou

- Na stránkách obchodu nelze najít obchodní podmínky včetně reklamačního řádu.

- Nelze, nebo jen velmi stěží dohledat kontaktní údaje. Seriózní obchody v dnešní doby již nabízejí několik způsobů komunikace, a to včetně stále oblíbenějšímu chatu přímo na stránkách.

- Texty ale i názvy zboží jsou nesrozumitelné. Většinou se jedná o weby, které se mají tvářit jako české, ale jejich text je pouze přeložený. Případná komunikace s obchodem tak bude téměř vždy v jiném než českém jazyce.

- U obchodních rádců má obchod příliš negativních reakcí. Vhodné je také sledovat, zda na negativní reakce reaguje a jak situace vysvětluje.



Zdroj: Heureka.cz, APEK