V pondělí dorazí do České republiky prvních 20 tisíc dávek vakcíny od firmy Moderna, směřovat bude do Moravskoslezského kraje. Od firmy Pfizer a BioNTech dorazilo dosud 101 plat vakcíny a tento týden přijde dalších 70. Jedno plato má 975 dávek při pěti z lahvičky, řekl dnes v České televizi premiér Andrej Babiš (za ANO). Očkováno bylo v zemi podle premiéra asi 40 tisíc lidí, zatímco vakcín podle počtu plat dorazilo přes 98 tisíc.

Premiér Andrej Babiš vystoupil 27. prosince 2020 v Ústřední vojenské nemocnici v Praze | Foto: ČTK / ČTK

Dosud ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje počty očkovaných jednou týdně ve čtvrtek. Do středy tak mělo být očkováno 19 980 lidí, v sobotu Babiš uvedl, že jich bylo asi 40 tisíc. "Musí to být on-line a ředitele (nemocnic) musí nahlásit očkování stejný den večer. Dochází k prodlevám a vypadá to, že se neočkuje dostatečně," řekl Babiš.