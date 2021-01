Co lidi vede k podobným násilným davovým scénám?

Dav tvoří skupina lidí, kteří jsou frustrováni z nenaplnění nějakých potřeb. Ten, kdo ho nějak řídí, pracuje s třaskavinou.

Stačí strašně málo, aby se objevil demagogický, hysterický jedinec, který mu dá domnělý směr vybití jeho frustrace, a dav se pohne. A je v podstatě hloupý, i kdyby v něm snad byli samí univerzitní profesoři.

Vše o vpádu Trumpových příznivců do Kapitolu čtěte ZDE.

Jaký musí být člověk, který jej vede?

Nemusí mít žádné mimořádné vlastnosti. Důležité je, jak je schopen vycítit náladu davu a podle ní jím manipulovat buď ku prospěchu věci, nebo k destruktivním činům.

A pokud bude mít dostatečně frustrované lidi, tak se k nim nechá vyprovokovat v podstatě každý. Nikdo z nás nemůže za sebe dát ruku do ohně, že by se v davu tak či onak nezachoval. Proto je třeba zvažovat, zda se do jakéhokoli davu necháme vmanévrovat, nebo se od takových akcí raději budeme držet stranou.

Kdo je viníkem takového násilí?

Odpovědnost za chování toho davu není ani tak v lidech, kteří na místě byli, jako v prezidentu Donaldu Trumpovi, který svým narcistním chováním takovou zlostnou iracionální reakci a nesmiřitelnost mezi lidmi generuje.