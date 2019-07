Nejvíce vitaminů a minerálů, jejichž obsah je právě v nových bramborách vysoký, uchováte vařením nebo pečením ve slupce. Opravdu jsou tak zdravé? Vážně ano, je v nich dokonce vitamin C, jenž se však tepelnou úpravou ztrácí. Brambory obsahují také vitaminy skupiny B a mnoho minerálů jako třeba draslík nebo hořčík. Ty nové se výtečně hodí při dietách, navíc také čistí organismus a pomáhají ledvinám při odvodňování.

Nejjednodušší a nejchutnější recepty na zpracování nových brambor se dají shrnout do několika hesel: vaření, máslo, slanina, cibulka, zapíjení mlékem. Každý má svou oblíbenou kombinaci.

My vám dnes možná rozšíříme obzor něčím novým – jsou to čtyři recepty, které nejsou ještě tak známé, aby ve velkém kolovaly po českých domácnostech. Výborná polévka, plněné brambory, letní salát, bramborový koláč. Pojďte je vyzkoušet, stojí to za to.

Bramborová polévka s jarní zeleninou

Ingredience

500 g nových brambor

1 litr vývaru (hovězí, zeleninový)

2 cibule

2 stroužky česneku

300 g čerstvého hrášku

2 mrkve

1 petržel

50 g celeru

1 lžíce másla

sůl, pepř

Postup

V hrnci rozpusťte máslo a na něm osmahněte cibulku. Do ní vložte na osminky nakrájené nové brambory i se slupkou a mrkev, petržel a celer na kousky. Chvíli poduste, potom přidejte prolisovaný česnek a zalijte vývarem. Osolte, opepřete a vařte asi dvacet minut. Nakonec přisypte kuličky čerstvého hrášku a povařte ještě tři minuty. Polévku nezahušťujte, vynikne chuť zeleniny i nových brambor. Zdobit můžete čerstvou petrželkou, hrachovými lístky nebo pažitkou.

Letní bramborový salát

Ingredience

500 g nových brambor

1 svazek ředkviček

200 g zelených fazolek

hrst polníčku

hrst rokety

na zálivku:

4 lžíce olivového oleje

2 lžičky vinného octa

2 lžičky dijonské hořčice

sůl, pepř

Postup

Nové brambory jen omyjte a ve slupce je krátce povařte v osolené vodě. Alespoň šestiminutovým varem by měly projít i očištěné fazolky. Ředkvičky nakrájejte na jemné plátky, polníček a roketu omyjte a osušte. Okapané vychladlé brambory nakrájejte na plátky, fazolky na kousky a promíchejte je s polníčkem a roketou. Nakonec vše přelijte zálivkou, kterou připravíte takto: do misky vlijte olej a metličkou jej promíchejte s octem, solí, pepřem a hořčicí.

Plněné brambory

Ingredience

400 g velkých nových brambor

200 ml zakysané smetany

2 stroužky česneku

150 ml slunečnicového oleje

sůl, pepř

Postup

Vyberte ty největší brambory, omyjte je, i se slupkou je dejte na pekáček vyložený pečícím papírem a vložte do vyhřáté trouby. Pečte je zhruba dvacet minut při teplotě 180 °C. Po vyjmutí je nechte vychladnout a rozkrojte na poloviny. Vydlabejte měkkou bramborovou hmotu a poloviny brambor i se slupkami osmažte v oleji na pánvi. Jakmile získají zlatavou barvu, máte hotovo. Naplňte je zakysanou smetanou, do níž jste přidali prolisovaný česnek, osolili a opepřili.

Bramborový koláč s cibulí a sýrem

Ingredience

500 g nových brambor

3 vejce

200 g tvrdého sýra

3 cibule

200 ml smetany

3 lžíce olivového oleje

1 lžíce dijonské hořčice

50 g másla

sůl, pepř

Postup

Na pánvi rozehřejte olej a dozlatova na něm osmahněte na drobno pokrájenou cibulku. Dejte ji stranou. Brambory uvařte i se slupkou do měkka, slijte vodu a nechte je vychladnout. Pak je i se slupkou nakrájejte na silnější hranolky. Rozklepněte všechna vejce a vidličkou je promíchejte se smetanou, nastrouhaným sýrem, hořčicí, solí a pepřem. Nejlépe uděláte, když vše vložíte do mixéru a rozmixujete na hladkou hmotu. Do formy vymazané máslem pak rozložte osušené bramborové hranolky, na ně nasypte cibulku a přelijte sýrovou hmotou. Postup střídavě opakujte, dokud není forma plná. Pečte 40 minut v troubě rozehřáté na 170 °C. Jakmile začne koláč zlátnout, je hotový.