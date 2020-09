Sněmovní volby by vyhrálo ANO, Piráti v průzkumu předstihli ODS

Volby do Sněmovny by v srpnu podle modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO. Stejně jako v březnu na počátku koronavirové pandemie v ČR by ho volilo 29,5 procenta lidí. S velkým odstupem za ním by skončili Piráti s podporou 12,5 procenta. Proti březnu tak předstihli ODS, která mírně ztratila a s 11 procenty by skončila třetí. Do dolní parlamentní komory by se dostalo zřejmě ještě šest stran. Vyplynulo to z průzkumu, který Median provedl v době od 1. do 27. srpna.

Volby. Ilustrační snímek | Foto: ČTK / ČTK

Předchozí průzkum udělala agentura před začátkem nouzového stavu v Česku kvůli koronaviru, poté jej až do srpna kvůli epidemiologickým opatřením neprováděla. Důsledky pandemie nemoci covid-19 se v preferencích politických stran ale příliš neprojevily, konstatoval Median. Vicepremiér Havlíček je v karanténě. Potkal se s nakaženou osobou Přečíst článek › Podpora vládnoucího hnutí ANO je stabilní. Piráti si od března polepšili o půl procentního bodu a ODS si pohoršila o dva body. Tyto strany si proti březnovému modelu sice prohodily pořadí, nicméně už delší dobu si udržují podobný procentuální zisk. Zdroj: ČTK / ČTK Dva body navíc si od března připsala také ČSSD, která by v srpnových volbách obsadila s 9,5 procenta hlasů čtvrtou příčku. Následovaly by SPD s 7,5 procenta, KSČM se sedmi procenty, TOP 09 s 6,5 procenta. Těsně u pětiprocentní hranice pro vstup do Sněmovny by byl STAN a lidovci. S ohledem na potenciální výši zisků a statistickou odchylku mají podobnou šanci na vstup do Sněmovny, uvedl Median. Proti březnu mírný nárůst preferenčních bodů zaznamenala většina těchto stran, pouze STAN a KSČM si o půl bodu pohoršily. Prezident Zeman opustil nemocnici. Čeká ho rekonvalescence v Lánech Přečíst článek › Stejné umístění stran na prvních čtyřech místech v případných sněmovních volbách vyplynulo i z červencového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Také podle něj by ANO zvítězilo s velkou převahou nad Piráty, ODS a ČSSD. Následující pořadí stran se od Medianu mírně liší, podle CVVM by následovali komunisté, lidovci, SPD a STAN. Podpora TOP 09 by nedosáhla pěti procent nutných pro vstup do Sněmovny. K volbám by v srpnu podle Medianu přišlo 63 procent lidí. Při posledních sněmovních volbách v říjnu 2017 dosáhla volební účast zhruba 61 procent.

Autor: ČTK