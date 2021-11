Poslanci zvolili v prvním kole čtyři místopředsedy Sněmovny. Ve druhém kole tajné volby místopředsedů Sněmovny uspěla Olga Richterová (Piráti). Bývalého předsedu dolní komory Radka Vondráčka (ANO) ani předsedu SPD Tomia Okamuru poslanci nezvolili. Jedno místopředsednické křeslo tak zůstalo neobsazené. Výsledky oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO).

Pekarová Adamová dostala v tajné volbě 102 poslaneckých hlasů ze 122 odevzdaných, oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO). Ke zvolení bylo nutných 98 hlasů, když volební komise vydala 194 hlasovacích lístků. Neodevzdalo je 72 poslanců, což je počet poslanců ANO.

Dva z nich na dotaz ČTK potvrdili, že poslanci ANO neodevzdali hlasovací lístky, i když si je vyzvedli. Rozdíl 20 hlasů mezi počtem odevzdaných hlasů a hlasy pro vítěznou kandidátku odpovídá počtu poslanců SPD. Z koaličních poslanců se od 17:45 omluvil Pirát Jakub Michálek. Koaliční strany mají aktuálně 104 hlasů, protože čtyři koaliční poslanci se z ustavující schůze omluvili ze zdravotních důvodů.

Nová předsedkyně Sněmovny v projevu po svém zvolení poděkovala bývalému předsedovi Radku Vondráčkovi (ANO) a posléze si s ním potřásla rukou. Řekla, že Sněmovna by měla hledět v první řadě na to, aby důstojně reprezentovala celou veřejnost. Povinností poslanců podle ní je, aby zejména v klíčových věcech působili semknutě a hájili zájmy všech občanů. "A myslím si, že toho budeme schopni,“ dodala.

Kvalita nad kvantitou

"Chtěla bych, abychom skutečně dbali na kvalitu před kvantitou. To je podle mého názoru nesmírně důležité a považovala bych to za to nejdůležitější měřítko, které si máme stanovit,“ řekla. Na závěr se obrátila k veřejnosti. "Já se budu snažit ze všech sil, abych právě důvěru v naši komoru Parlamentu, tedy v Poslaneckou sněmovnu, zvyšovala. Je to úkolem nás všech, ale já se budu snažit v tomto být v čele těch, kteří se o to snaží. A budu moc ráda, když mě v tom budete všichni následovat,“ dodala.

Nová předsedkyně dolní parlamentní komory obdržela i kytici květin v podzimních barvách a ujala se řízení schůze Sněmovny. Tím okamžikem skončila úloha bývalého předsedy Vondráčka, který schůzi do té doby řídil.

Pekarová Adamová (37) vystudovala andragogiku na Univerzitě Karlově a ekonomii a management v průmyslu na Českém vysokém učení technickém. Do TOP 09 vstoupila v roce 2009 krátce po jejím vzniku. Poslankyní je třetí volební období, v minulém byla místopředsedkyní sociálního výboru a působila také ve výboru pro životní prostředí.

Gratuluji @market_a ke zvolení předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jsem přesvědčen, že svou funkci bude vykonávat výborně a vrátí dolní komoře důstojnost a vážnost. pic.twitter.com/ZPDbUu27Ur — Petr Fiala (@P_Fiala) November 10, 2021

Pekarová Adamová je po Miroslavě Němcové (ODS) druhou ženou v čele Sněmovny a druhým politikem v této funkci, jenž není z ODS nebo z ČSSD. Němcová vedla dolní komoru v letech 2010 až 2013. Prvním předsedou dolní komory z jiných stran než ODS a ČSSD byl Radek Vondráček z ANO v uplynulém volebním období. Pekarová Adamová se zvolením předsedkyní Sněmovny stala dosud nejvýše postaveným ústavním činitelem za tuto stranu. Po Vondráčkovi převzala řízení nynější ustavující schůze.

Poslanci zvolili v prvním kole čtyři místopředsedy

Ve druhém kole dnešní tajné volby místopředsedů Sněmovny uspěla Olga Richterová (Piráti). Bývalého předsedu dolní komory Radka Vondráčka (ANO) ani předsedu SPD Tomia Okamuru poslanci nezvolili. Výsledky oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO). Protože jedno místopředsednické křeslo zůstalo neobsazené, bude se muset konat nová volba, a to zřejmě přespříští týden.

Druhého kola volby se zúčastnilo stejně jako prvního kola 195 poslanců. Místopředsedkyni pirátské strany Richterové dalo hlas 101 z nich. Ke zvolení bylo nutných 98 poslaneckých hlasů. V prvním kole jich Richterová obdržela 95.

Vondráček získal tak jako v prvním kole 92 hlasů. Okamuru volilo ve druhém kole 87 poslanců, o sedm víc než v prvním.

Neobsazené místopředsednické křeslo má podle plánů sněmovní většiny v podobě koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN připadnout hnutí ANO. K Vondráčkovi se její zástupci stavěli kriticky. Do další volby budou poslanecké kluby navrhovat nové kandidáty, mohou ale nominovat i stejná jména.

V prvním kole tajné volby zvolili poslanci místopředsedy sněmovny Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO), Jana Skopečka (ODS), Věru Kovářovou (STAN) a Jana Bartoška (KDU-ČSL).

Válková v čele výboru

Sněmovna bude mít i v tomto volebním období 18 výborů, což je stejně jako dřív. Na počtu výborů se dohodli předsedové poslaneckých klubů.

Předsedkyní sněmovního mandátového a imunitního výboru dnes jeho členové jednomyslně zvolili bývalou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou (ANO). Válková působila ve výboru, který mimo jiné dává plénu doporučení ohledně žádostí o vydání k trestnímu stíhání, i v minulém volebním období. Její nynější volbu do jeho čela potvrdilo při odpoledním pokračování ustavující schůze sněmovní plénum.

Sněmovna naplnila výbor členy dopoledne. Vedle Válkové v něm budou stejně jako v uplynulém období pracovat Taťána Malá, Milan Feranec, Ladislav Okleštěk, František Petrtýl (všichni ANO), Marek Benda (ODS) a Radek Rozvoral (SPD). Ve výboru budou dále zasedat Romana Fischerová (ANO), Pavel Kašník, Pavel Staněk (oba ODS), Josef Cogan, Eliška Olšáková, Lucie Potůčková (všichni STAN), Aleš Dufek, Michael Kohajda (oba KDU-ČSL) a Pavel Svoboda (TOP 09). Jako jediný klub nemají ve výboru zastoupení Piráti.

Válková před poslanci řekla, že se jako předsedkyně výboru bude řídit výhradě právními předpisy a slušným chováním. Následně plénum informovala o ověření mandátů nově zvolených poslanců, jak je provedl výbor. Čtyři z 200 poslanců, jak Válková uvedla, ještě neobdrželi osvědčení o zvolení. Z prvního i z dnešního druhého jednacího dne ustavující schůze se ze zdravotních důvodů omluvili Jiří Carbol, Pavla Golasowská a Marie Jílková (všichni KDU-ČSL), a také Josef Flek (STAN).

V minulém volebním období výbor vedl Stanislav Grospič (KSČM). Po říjnových volbách komunisté v dolní komoře zastoupení nemají. Mandátový a imunitní výbor Sněmovna zřizuje na ustavující schůzi jako první. Po dnešním formálním ustavení může zahájit činnost.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch už odeslal nové Sněmovně podle očekávání žádost o vydání k stíhání, která se týká dosluhujícího premiéra a znovu zvoleného poslance Andreje Babiše (ANO) v případu Čapí hnízdo. Výbor by se měl žádostí zabývat podle dosavadní praxe v následujících týdnech.