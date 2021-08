Robert Plaga: Do jaké míry bude školní rok covidový, záleží na všech

Začátek září se ve třídách neobejde bez testování, roušek a dalších opatřeních spojených s covidem-19. „Na to, do jaké míry bude školní rok covidový, může odpovědět každý z nás svým přístupem. Čím větší bude míra proočkovanosti, tím menší budou podzimní dopady i do sektoru školství,“ říká v rozhovoru pro Deník ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Ministr školství Robert Plaga | Foto: Deník/Martin Divíšek