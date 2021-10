Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) v pořadu řekl, že nevěděl, že ho při návštěvě prezidenta v ÚVN natáčí na video, které v minulém týdnu zveřejnila prezidentská kancelář. Záznam zachycuje Zemana, jak podepisuje dokument ke svolání dolní parlamentní komory. Vondráček je rád, že video vzniklo a mohlo být zveřejněno.

Šéf Sněmovny si také nemyslí, že by okolnosti jeho návštěvy u prezidenta v nemocnici a podpisu dokumentu ke svolání prvního zasedání Sněmovny po volbách na 8. listopadu, měla vyšetřovat mimořádná komise. "Prezident je součástí politického boje, kdybychom to měli řešit vyšetřovací komisí, byl by to velký pokles," uvedl Vondráček. Podotkl, že z vyšetřovacích komisí vždy unikají informace. Zopakoval, že si u Zemana v nemocnici sňal respirátor, protože mu prezident špatně rozuměl. Dodal, že se po nemocnici pohyboval s respirátorem a dezinfikoval si ruce.

Vondráčkova návštěva u Zemana vyvolala kritiku i pochyby o jejím průběhu. ÚVN se distancovala od Vondráčkových výroků o prezidentově zdravotním stavu.

Vedoucí kanceláře prezidenta Vratislav Mynář novinářům ve čtvrtek řekl, že ho Zeman pověřil ještě před hospitalizací 10. října, aby připravil podpisovou listinu svolávacjíí zasedání nové Sněmovny. Prezident podle něj zároveň rozhodl o Vondráčkově přítomnosti při podpisu listiny a uložil kancléři vše připravit. Mynář dále řekl, že ve středu 13. října o Zemanově rozhodnutí informoval premiéra Andreje Babiše (ANO). Pražský hrad zveřejnil video, na kterém Zeman 14. října mimo jiné za Vondráčkovy a Mynářovy přítomnosti v nemocnici svolání Sněmovny podepisuje.

Vondráček dnes uvedl, že těžko rozlišuje, co je vůle prezidenta, co jeho kancléře. Za chybu považuje, že nevěděl o zprávě nemocnice o pracovní neschopnosti prezidenta v době své návštěvy. Podle Vystrčila Mynář hraje absurdní hru a měl by odstoupit. K tomu ho vyzval i premiér Andrej Babiš (ANO).