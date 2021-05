Vlastní přes dva tisíce panenek. Sběratelka teď usiluje o rekord v počtu maňásků

Čtyři stovky maňásků vystavuje v Domě historie Přešticka Jarmila Straková (61) z Klatovska. Ani toto množství ale nadšené sběratelce nestačí. Ráda by jich jednou měla tolik, aby se s nimi zapsala do České knihy rekordů, jako se jí to podařilo v roce 2017 s panenkami, jichž má aktuálně už přes dva tisíce.

Sběratelka Jarmila Straková vystavuje v Domě historie Přešticka | Video: Deník/Milan Kilián