Jak se ale o roušku starat? Při manipulaci s ní platí zásada dotýkat se jí co nejméně. Dávejte pozor i na to, aby rouška dobře přiléhala k obličeji, jinak nebude natolik funkční. Jednorázové roušky ihned po použití vyhoďte.

Perte na 60 stupňů a žehlete

Látkové roušky by se měly prát každý den. Můžete je přidat do pračky a vyprat na 60 stupňů.

K tomu, aby byly dokonale čisté, je však potřeba je vyžehlit. Vyvařovat se nemusejí. Pokud se nebude používat třeba týden, stačí roušku vyžehlit před opětovným nasazením. „Roušku už není třeba znovu prát,“ říká mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamounová.

Sáček s sebou

Zdroj: DeníkPokud roušku nosíte například při cestě do práce, vezměte si s sebou i uzavíratelný sáček, do kterého použitou roušku uložíte. „Já roušku mám v uzavíratelném igelitovém sáčku, který se dává do mrazáku,“ radí Šalamounová. Rouška by se měla sundávat pouze čistýma rukama a po manipulaci s rouškou by si je lidé měli znovu umýt. Dotýkat by se pak měli pouze gumiček a roušku uložit do připraveného sáčku. Ten je však třeba také vyměňovat.

Obecně rouška přestává být účinná, jakmile zvlhne. „K tomu u některých typů může dojít už po patnácti minutách,“ varuje Šalamounová. Lidé by proto měli dbát na to, jaké je venku počasí nebo co budou s rouškou dělat. Na vnitřní straně roušky dochází k množení bakterií, které mohou způsobovat různé obtíže. Nosit jednu roušku více dní proto může být dokonce nebezpečné.

Kde nadále zůstávají roušky povinné?

Bez roušek se nadále neobejdete na místech, kde podle názoru úředníků hrozí největší nebezpečí nákazy. Jde zejména o úřady, zdravotnická zařízení a sociální služby, veřejná hromadná doprava (kromě metra tedy i vlaky, tramvaje a autobusy) a volební místnosti.



Musejí roušky nosit děti ve školách?

Případná povinnost nosit roušky ve školách bude zavedena pouze v případě zhoršení epidemiologické situace. Bude se navíc týkat pouze těch okresů, kde úřady vyhlásí druhý, oranžový stupeň rizika na takzvaném semaforu, který bude určovat míru rizika nákazy nemocí covid-19.



Kde naopak zatím není nutné nosit ochranu úst a nosu?

Bez roušek se v případě, že se epidemiologická situace významně nezhorší, lidé obejdou v obchodech, restauracích i podnicích služeb jako jsou kadeřnictví či pedikúra. Úředníci v září zhodnotí aktuální situaci a rozhodnou o případných změnách.



Jaká omezení týkající se roušek čekají účastníky kulturních a společenských akcí ve vnitřních prostorách?

Také v tomto případě ministerstvo zdravotnictví svá opatření změkčilo. Zatímco dříve zde měly být roušky povinné i při malém počtu návštěvníků, nově zde byla zavedena povinnost nosit roušek až od hranice stovky lidí.



Kde najdu podrobnosti o nošení roušek a výjimkách?

V textech mimořádných opatřeních na speciálních stránkách ministerstva zdravotnictví. Tedy ZDE.