Nouzový stav kvůli epidemii koronaviru v Česku a postupné snižování míst, která jsou lidem přístupná, se dotýkají i dopravy. Připravili jsme pro vás odpovědi na deset nejčastějších otázek. Jak se vyvarovat nákazy v MHD? Je bezpečné jet taxíkem?

Mezi příznaky onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a horečka. | Foto: Shutterstock

1. Slyšel jsem, že dochází k omezování meziměstské hromadné dopravy. Co je na tom pravdy?

Bohužel je to tak. V důsledku nouzového stavu lidé méně cestují, a to jak do práce, tak na výlety. Takže omezování meziměstské dopravy už oznámily České dráhy či Regiojet. Od soboty by pak měl dočasně pozastavit provoz autobusový dopravce FlixBus.