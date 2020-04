Zatímco v neděli bylo mezi testovanými 1,38 procenta pozitivních, v pondělí to bylo 2,28 procenta. Nových případů bylo v neděli 92 ze zhruba 4000 testů, v pondělí 154 z 6500 testů. K dnešnímu ránu bylo 6914 nakažených od začátku epidemie.

"Během víkendu byla pozitivita poměrně vysoká. Nijak dramaticky, ale když to vynásobíme dvěma, protože testů byla téměř polovina proti běžnému všednímu dni, tak se dostáváme na počet 160 nebo 180 případů, což už není pokles nových případů," řekl Prymula. Takto jednoduše to podle něj ale vynásobit nejde, takže bude zásadní dnešní a středeční počet nových případů.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Plán uvolňování opatření se podle něj zatím měnit nebude, ani kdyby počet nových případů dál rostl. "Změnu by znamenala katapultace k hodnotám kolem 400 případů," uvedl. První a druhá vlna opatření by podle něj měla jít tak, jak je vláda zatím naplánovala. Příští pondělí by se tak měly otevřít například malé provozovny mimo nákupní centra.

Debata o rouškách

Debata se vede také o nošení roušek ve venkovních prostorech. "Pokud půjdu sám venku, tak si dovedu představit, že v době brzké, zejména o prázdninách, se budou používat v uzavřených prostorech, MHD a podobně," řekl na dotaz ČTK náměstek. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) o víkendu v médiích uvedl, že je možné se o tom bavit v případě, že bude denně přibývat jen deset či dvacet nových případů.

Podle Prymuly je třeba k tomu přistupovat selským rozumem. "Rouška by měla sloužit k tomu, abychom kolem sebe nešířili aerosol, a tam, kde jsou nakupeni lidé," dodal. Proto už vláda například povolila, aby je nenosili cyklisté nebo běžci, kteří se pohybují v přírodě. Lidé si to ale často vyložili tak, že pro běžce a cyklisty nejsou povinné vůbec a nenosí je ani například na frekventovaných cyklostezkách ve městech.