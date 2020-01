Úřad práce začal rozesílat dopisy o zvýšení rodičovského příspěvku zhruba 280 tisícům rodičů dětí mladších čtyř let. Ti je v těchto dnech nacházejí ve svých schránkách. Úřad je tak informuje o tom, že celková částka příspěvku vzroste z 220 tisíc na 300 tisíc korun a u dvojčat a dalších vícerčat ze 330 tisíc na 450 tisíc. „Dopis obsahuje kromě informací o zvolené výši měsíční dávky, maximální možné volbě výše dávky i informaci o aktuálně vyčerpaném obnosu z celkové částky rodičovského příspěvku,“ říká mluvčí úřadu Kateřina Beránková.

Poštou i mailem

Valorizace je automatická. Pokud si lidé díky ní nehodlají rodičovskou prodloužit, ale chtějí pobírat větší měsíční částku, musejí o to zažádat. A to prostřednictvím formuláře nazvaného Volba výše rodičovského příspěvku. Učinit tak lze buď osobně na „pracáku“, poštou, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem.

„Změnu výše je možné učinit jedenkrát za tři měsíce,“ dodává Beránková s tím, že pokud si ji rodiče měnili před touto dobou, musejí ještě počkat. Jestli přitom chtějí více peněz už za leden, musejí si o to zažádat během tohoto měsíce. Vyšší částku pak dostanou v únoru, protože se příspěvek vyplácí zpětně.

Zlepšit svoji finanční situaci si mohou i lidé, kteří doposud měli maximální měsíční příspěvek ve výši 7600 korun. Nově budou moci dostávat až deset tisíc korun. „Na první pohled se to možná nezdá, ale pro tuto skupinu rodičů to má velký význam. Většinou si musí různě přivydělávat, aby se vůbec uživili a 2400 korun měsíčně navíc může hrát zásadní roli,“ konstatovala poslankyně Olga Richterová (Piráti), která to prosadila.

K Ústavnímu soudu

Mezi ženami, které dopis z Úřadu práce obdržely, je i pětatřicetiletá Eva ze Dvora Králové. „Jelikož se rodičovský příspěvek zvyšoval naposledy před dvanácti lety, jsem za to samozřejmě ráda. Bylo by ale fér, kdyby tuto částku dostali i rodiče dětí do čtyř let, kteří se již vrátili do práce,“ říká Eva, která má sama tři děti.

Poukázala tak na skutečnost, že řada rodičů, kteří by jinak na zvýšený příspěvek měli nárok, nedostane nic. Jednoduše proto, že už z rodičovské šli do práce. Pokládají to za diskriminaci. Vstříc jim vyšla KDU-ČSL, která tento týden hodlá představit stížnost k Ústavnímu soudu.

Zatím ve spolupráci s iniciativou sdružující dotčené rodiče vyzývá, aby si tito lidé o zvýšení požádali, i když na něj zatím nemají nárok. Rozhodování Ústavního soudu se prý může protahovat a oni by o peníze mohli přijít.