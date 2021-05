Zatímco v pondělí mohli své obchody otevřít i menší živnostníci, restaurace a hospody jsou i nadále uzavřené, nebo fungují pomocí výdejového okénka. Částečně se však budou moci zákazníci vrátit do restaurací už příští týden, vláda na tiskové konferenci potvrdila datum 17. května.

Podmínky na zahrádkách od 17. května 2021:

- vzdálenost mezi stoly musí být 1,5 metru

- vzdálenost nejméně 1,5 metru musí dodržovat hosté od kolemjdoucích osob

- maximálně čtyři hosté u stolu (pokud nejde o osoby ze společné domácnosti)

- zákazník musí být očkován nebo testován na bázi PCR/POC testu

- popřípadě musí mít samotest nebo se prokázat tím, že prodělal onemocnění covid

Ministr Havlíček připodobnil podmínky na zahrádkách k těm u kadeřníků. „Věřím, že 17. května otevřeme zahrádky. I tam bude požadavek, aby se lidé prokázali testem, nebo tím, že jsou očkovaní či že prodělali nemoc Covid-19,“ prozradil ministr s tím, že se jedná o téměř totožný systém, který již nyní funguje u kadeřníků, a který bude vyžadován nejspíše i v dalších službách.

„Je to celoevropský trend. Není v Evropě země, která by si mohla dovolit otevřít kadeřnictví, pedikéry a podobně bez toho, aniž by se zde lidé prokazovali testováním či očkování. Myslím si, že to bude svým způsobem i motivace k očkování,“ dodal Havlíček.

Zahrádky restaurací otevírají od 17/5 v režimu max. 4 hosté u stolu, pokud nejde o osoby ze společ. domácnosti. Podmínkou je, aby zákazník byl očkován nebo testován na bázi PCR/POC testů, příp. samotestů nebo prodělal onemocnění COVID-19. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) May 10, 2021

Postoj restaurantů k „testům na zahrádkách“ je rezervovaný. Hospody se zřejmě podvolí, jde jim hlavně o samotné otevření. „Když to řeknu natvrdo, gastronomie je v takové situaci, že přijmeme snad vše, ale hlavně ať již můžeme otevřít,“ řekl v pondělí Deníku Luboš Kastner, expert Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR a také majitele několika hospod v Plzni a Praze. Gastropodnikatelé podle jeho slov vládě navrhli i jiná řešení.

Inspiraci hledali v zahraničí, a to konkrétně v Německu. Tamní systém se nezaměřuje na „obtěžování“ hostů testováním či předkládání dokladu o absolvování očkování. Místo toho u našich západních sousedů zavedli chytrou aplikaci do mobilu a „knihu hostů“. „Jedná se o zdokonalené trasování. Jednak existují aplikace, teď nemyslím eroušku, které by se mohly využít, a nebo se zákazník jednoduše zapíše do papíru, který mu bude přinesen na stůl. Vše by se poté archivovalo,“ popisuje Kastner.

Odpůrci takového řešení sice upozorňují na možnost bojkotu a psaním nepravdivých údajů, ovšem Kastner kontruje, že takových lidí je zhruba deset procent. „Snažíme se přesvědčit hygieniky, že je lepší zmíněné procento lidí tolerovat a zbylých 90 procent mít takzvaně podchycených. Většina lidí si už zvykla chovat se opatrně,“ uzavřel Luboš Kastner.