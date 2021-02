Kterých okresů se budou nová opatření týkat a odkdy?

Okresů Cheb a Sokolov v Karlovarském kraji a okresu Trutnov v Královéhradeckém kraji. Platit začnou od půlnoci ze čtvrtka na pátek.

Co omezení pohybu znamená?

Lidé bydlící v těchto okresech je nebudou moci opouštět a ti, kteří tam nebydlí, do nich nebudou moci přijíždět.

Budou nějaké výjimky při příjezdu nebo dojezdu do těchto okresů?

Jistě, třeba tehdy, pokud někdo pojede třeba k lékaři či do práce nebo bude mít v dotyčném okrese bydliště či provozovnu. Bude to ale muset policii dokázat potřebnými dokumenty. Možná bude třeba i cesta na svatbu či na úřady, ale bude to nutné doložit. Výjimku budou mít i žáci a studenti, kteří cestují do školy, byť jich bude kvůli uzavření tříd minimum, a jejich doprovod. V případě studentů jedoucích například na státnice bude potřeba doložit třeba index. Výjimku mají i lidé jedoucí na pohřeb, za účelem uzavření registrovaného partnerství, na veterinu, cestující kvůli péči o nemohoucí příbuzné či blézké, kvlli péči o děti či zvířata nebo jedoucí na mši.

Pokud tedy bydlím třeba v Chebu, ale dojíždím do Plzně či Prahy za prací, mohu překračovat hranice? Anebo naopak bydlím v Plzni a pracuji v Chebu?

Ano, v tom případě bude překračování hranic okresů možné. Bude ale nutné to opět doložit dokumenty. Například občanským průkazem a pracovní smlouvou nebo potvrzením od zaměstnavatele, kde bude uvedeno místo výkonu práce.

Bude povolen průjezd danými okresy?

Ano, ale zastavení tam je možné jen v nutných případech.

Jaké konkrétní dokumenty mám mít u sebe pro kontrolu?

Nejlépe jsou oficiální dokumenty s potvrzením. Podle Policejního prezidia ale budou policisté vyhodnocovat situaci na místě. To znamená, že budou brát v potaz i ústné tvrzení či SMS.

Jak budou probíhat kontroly?

Policie bude od půlnoci ze čtvrtka na pátek provozovat somdesát kontrolních stanovišť, z toho 44 u dvou okresů v Karlovarském kraji, zbytek u Trutnovska. Bude v nich sloužit 580 policistů, z toho 300 u Chebu a Sokolova. Dvanáct stanovišť bude na hranicích s Německem, tři na polskcýh hranicích. Kontroly budou namátkové.

Co mi hrozí, pokud opatření nedodržím?

Až desetitisícová pokuta na místě nebo předání věci do přestupkového řízení, kde bývají sankce vyšší?

Jsem na horách. dostanu se nazpátek?

Ano, v tom vám nikdo bránit nebude. ale pokud si vyrazíte do některého z těchto okresů zalyžovat, vrátí vás policie zpět.

Změny v uzavřených oblastech

Budou i nějaká opatření uvnitř těchto okresů?

Ano, v jejich rámci budou v hromadné dopravě nebo na veřejných místech, například v obchodech či na úřadech, budou muset nosit chirurgické roušky nebo respirátory minimálně třídy FFP2. Uvnitř budov tehdy, pokud budou v blízkosti minimálně dva metry jiní lidé. To jest v podstatě pořád.

Platí výjimky i u respirátorů?

Ano i tam budou výjimky. Třeba při průjezdu řidičů kamionů skrz okresy. Vláda je specifikuje dodatečně.

Budou respirátory a chirurgické roušky dostupné?

Stát pošle ze svých rezerv bezplatně 500 tisíc obličejových masek do Karlovarského kraje a 500 tisíc do okresu Trutnov. Jedná se o zabezpečení respirátorů pro tamní školy.

Trvání opatření

Proč k tomu vláda přistoupila?

Kvůli tomu, že v nemocnicích v těchto okresech docházejí kvůli pandemii koronaviru třeba volná místa na jednotkách intenzivní péče. Řádného ošetření by se tak nemuseli dočkat ani lidé s jinými zdravotními potížemi než je covid-19. Navíc patří k nejzasaženějšími koronavirem v České republice. Je tam více než 2500 nově nakažených za posledních čtrnáct dnů.

Dokdy budou opatření platit?

Do konce nouzového stavu. Ten by měl platit do neděle, pokud jej sněmovna neprodlouží. Jestli se tak stane, vláda se zřejmě pokusí zabezpečit opatření jinak. Ale není jasné, jak.