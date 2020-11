Poslechněte si podcast: Proč Maďaři a Poláci zablokovali evropský rozpočet?

Pravidelný podcast Deníku „Evropa pro Čechy” s Lubošem Palatou a šéfredaktorkou Euractivu Anetou Zachovou. Evropská unie se ocitla ve vážné krizi, když Varšava a Budapešť vetem zablokovaly přijetí unijního rozpočtu a fondu obnovy. Jen z fondu obnovy má Česko čerpat 180 miliard korun. Důvodem je podmínka právního státu pro čerpání peněz z fondů. Jak vážný je to problém a co s tím, na to vám odpoví dnešní podcast.