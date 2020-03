Tento týden nám dorazily první, na které zjišťujeme reakce dotčených institucí a úřadů. Níže i první odpovědi. Další budeme postupně zveřejňovat v následujících dnech. Za vaše dotazy děkujeme.

1. Mění se něco s karanténou při hospitalizaci dětí? Mohu s nimi být v nemocnici, nebo je to zakázáno jako otcové u porodu?

Záleží na praxi jednotlivých zdravotnických zařízení. Konkrétní dotaz je třeba směřovat na nemocnici v daném místě.

2. Zajimalo by mě jak dlouho se udrží koronavirus na potravinách. Např. pracovnice dělá obložený chlebíček, kýchne a nějaké částice se dostanou na ten chlebíček. Anebo někdo chytí rohlík v samoobsluze a nekoupí ho. Prosím o odpověď pro bytovou teplotu a také když je ten výrobek v ledničce.

Nedá se přesně vymezit doba přežití koronaviru na různých površích a při různých teplotách. Obecně se uvádí, že na plastech, čili například madlech a klikách, vydrží až 72 hodin, na plochách, například stolu nebo pultu, minimálně v řádu hodin, spíše desítek hodin. Ale to není důležité, důležité je, abychom se všichni, ať už jsme spotřebitelé nebo výrobci, chovali tak, že takové riziko přenosu existuje a že základem je osobní hygiena každého z nás, pravidelné mytí rukou a používání bariér jako jsou roušky a sterilní rukavice.

3. Stran dezinfekce roušek: Je možno místo vyvaření a praní roušky použít vymrazení roušky v mrazáku lednice ? Pokud ano, jak dlouho je nutno roušku zmrazit?

Doporučujeme sanitaci teplem. To znamená látkové roušky odděleně od dalšího pádla vyprat v horké vodě, ještě lépe vyvařit, nechat oschnout a poté důkladně vyžehlit. Důležité je ale i správné nasazování a nošení tak, aby maximálně zakrývaly možné cesty průniku viru, tedy ústa a nos. Řada těchto praktických informací a návodů je na webech jako je www.koronavirus.mzcr.cz. Důležitá je hygiena rukou, četné a důkladné mytí a dezinfekce, oči je možné chránit alespoň brýlemi. Při kontaktu ve veřejném prostoru, kde mohou být kontaminovány plochy jako jsou madla, držáky, kliky, při nakupování, cestování v MHD a podobně, je důležité používat jednorázové rukavice.

4. Zajimalo by me jestli je možnost v době karantény chodit na přehradu na ryby.Jestli se to srovná jako prochazka v přírodě?

Z mého pohledu je jasným cílem nařízení vlády zamezit setkávání většího počtu osob, a tedy předejít riziku přenosu infekce při přímém kontaktu dvou a více osob. Z tohoto pohledu si musí každý vyhodnotit své počínání a omezit ta, která by mohla patřit mezi riziková. S podobnými dotazy bych doporučila obrátit se na specializované informační zdroje, jako je např. web www.koronavirus.mz.cz.

5. Chodím pravidelně běhat musím mít roušku? Co cyklisté?

Nařízení vlády hovoří o ochraně nosu a úst ve veřejném prostoru. – viz předchozí odpověď.

