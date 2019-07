Kde: Zřícenina hradu Vrabinec, Těchlovice, okres Děčín

Délka: 5 cest – nejkratší 50 metrů, nejdelší 90 metrů

Cena: Zdarma

Náročnost: B

Možnost půjčení vybavení: Ne

Proč právě sem: Zřícenina hradu stojí na čedičové skále, po které vede pět ferrat. Po zdolání cesty se lezcům naskytne výhled z místa, kde byla na pravém břehu Labe strážní věž. Dnes už se bohužel nedochovala. Trasy, které na vrchol vedou, jsou snadné a zvládnou je i děti. Ferraty se točí kolem skalní věže a převýšení není velké. Ocelové úchyty na trase nahrazuje dostatek těch přírodních. Ferraty stoupají k vrcholu podél turistických tras s dostatečným počtem přírodních stupů.

Nové Hamry

Kde: Nové Hamry, okres Karlovy Vary

Délka: 4 cesty – nejkratší 50 metrů, nejdelší 60 metrů

Cena: Zdarma

Náročnost: A, B, C, D

Možnost půjčení vybavení: Ano

Proč právě sem: Ferraty pro začátečníky i pokročilé nabízí pískovcové stěny v Nových Hamrech. Uměle vytvořené zabezpečené trasy slouží k tréninku a jsou ideálním vstupem do světa ferrat. Trasy natáhli dobrovolníci, kteří spotřebovali přes dvě stě metrů ocelového lana. Ve čtyřech cestách jsou i náročnější úseky, které prověří schopnosti zdatnějších lezců. Nedaleko za hranicemi s Německem leží areál Keiderling, kde lze v putování za ferratami pokračovat.

Slánská hora

Kde: Slaný, okres Kladno

Délka: 6 cest – nejkratší 53 metrů, nejdelší 76 metrů

Vstupné: Zdarma

Náročnost: B, C, D, E

Půjčení vybavení: Ano

Proč právě sem: Široké spektrum obtížností nabízí Slánská hora nedaleko Prahy. Šest kratších tras, ze kterých každá zabere lezci asi patnáct minut, nabízí přípravu na delší a komplikovanější cesty. Zájemci si mohou zaplatit ferratový kurz. Na výběr mají ze tříhodinového kurzu pro začátečníky, denního pro pokročilé a vícedenního pro profíky. Navíc si s sebou lezci nemusí nic brát, protože si mohou veškeré vybavení vypůjčit na místě. Musí se ale předem domluvit.

Bechyně

Kde: Zářečí, Bechyně, okres Tábor

Délka: 500 metrů

Vstupné: Zdarma

Náročnost: D, E

Půjčení vybavení: Ne

Proč právě sem: Bechyně je obtížnou zajištěnou cestou. Z velké části vede vodorovně s řekou Lužnicí těsně nad její hladinou. Je první cestou v České republice s lanovým mostkem, který může posloužit jako odpočinkové místo. Zájemci totiž musí být fyzicky zdatní, aby cestu zdolali. Bechyňská trasa začíná netradičně sestupem k řece, a jelikož je slepá, lezci se musí vrátit stejnou cestou zpět. Výprava dohromady zabere asi hodinu a půl. Lidé však s sebou musí mít vlastní výbavu. Ani průvodce v Zářečí nenajdou.

Jezerní stěna

Kde: Vodní nádrž Vír, okres Žďár nad Sázavou

Délka: 2 cesty – 70 a 100 metrů

Cena: Zdarma

Náročnost: B, C

Možnost půjčení vybavení: Ano

Proč právě sem: Přehrada Vír na Vysočině nabízí dvě zabezpečené trasy, obě jsou vhodné pro začátečníky. Lákají zajímavým přírodním prostředím a výhledy. Vzájemně jsou od sebe vzdálené zhruba tři sta metrů. Díky mnoha dostatečně velkým vstupům na nohy se zde začátečníci snadno naučí, jak po ferratách správně lézt. Každá z tras zabere necelou půlhodinu a obě jsou spojené turistickou stezkou. Nejzajímavějším místem trasy Jezerní stěna je most, který prověří lezcův strach z výšek.

Velká dohoda

Kde: Přírodní areál u Ostrova u Macochy, okres Blansko

Délka: 9 cest – nejkratší 20 metrů, nejdelší 35 metrů

Cena: 200 korun

Náročnost: A, B, C, D

Možnost půjčení vybavení: Ano

Proč právě sem: Soukromý areál v bývalém lomu skrývá kromě lanového centra a lanovky i devět zabezpečených tras různých obtížností. Místo je tak vhodné pro začátečníky i pokročilé. Zájemci si navíc mohou zaplatit instruktora, který je vyškolí v plánování tras do budoucna. Vyzkoušet lze i lezení francouzského typu, kde je průběžné kotvení a lano prověšené, nikoli napnuté jako u italských ferrat.

Pastýřská stěna

Kde: Děčín, okres Děčín

Délka: 16 cest – nejkratší 12 metrů, nejdelší 170 metrů

Vstupné: Zdarma

Náročnost: A, B, C, D

Půjčení vybavení: Ano

Proč právě sem: Pastýřská stěna je rekordmanem mezi českými zajištěnými cestami. Jednak je nejdelší v České republice, jednak nabízí šestnáct tras. Navíc v Děčíně před pěti lety vznikla jako první ferrata v centru města České republiky. Nejlehčí trasu by mělo zvládnout devítileté dítě, nejtěžší dá zabrat i zkušenému lezci. Téměř všechny cesty jsou 150 až 170 metrů dlouhé, lezci se však mohou vydat i na tu nejkratší, která má pouhých dvanáct metrů.

Vodní brána

Kde: Semily, okres Semily

Délka: 2 cesty – 90 a 110 metrů

Vstupné: Zdarma

Náročnost: B, C

Půjčení vybavení: Ne

Proč právě sem: Zlatou střední cestu nabízí Vodní brána. Stoupající trasa s převažující obtížností C, doplněná lehčími částmi, je kompromisem mezi cestou pro začátečníka a experta. Pokud by si méně zkušení potřebovali při výstupu oddechnout, po každé náročnější části najdou odpočinková místa. Na vrcholu trasy se člověku naskytne výhled na řeku Jizeru a okolí. Lezci se následně mohou vrátit druhou lehčí cestou dolů. Všechny stupy na Vodní bráně jsou přírodní, což může začátečníky překvapit.

Horolezecká aréna Liberec

Kde: Liberec, okres Liberec

Délka: 2 cesty – 30 a 100 metrů

Vstupné: 50 korun na hodinu

Náročnost: A, B, C, D, E

Půjčení vybavení: Ano

Proč právě sem: Nezkušení lezci, kteří chtějí začít s ferratami, si mohou natrénovat základy v Liberci. Horolezecká aréna nabízí v uzavřeném venkovním prostoru bývalého kamenolomu cesty všech obtížností. Kratší dětská trasa je pro úplné začátečníky, na delší trase lidé najdou úseky od lehčích až po nejtěžší. Zájemci si musí předem zarezervovat místo. Za 650 korun si mohou také zaplatit dvouhodinový ferratový kurz, u kterého je v ceně výbava i instruktáž.

Cakle

Kde: Ústí nad Orlicí

Délka: 3 cesty – nejkratší 40 metrů, nejdelší 60 metrů

Cena: Zdarma

Náročnost: A, B, C

Možnost půjčení vybavení: Ano

Proč právě sem: Ferraty i venkovní umělá lezecká stěna se nachází v areálu vodáckého tábořiště na Tiché Orlici. Zájemci si mohou také vyzkoušet dva lanové mosty nebo se nechat proškolit od místního instruktora. Všichni musí vážit více než pětačtyřicet kilogramů a mít kompletní ferratovou výbavu. Kapacita stěny je omezená na osm lezců najednou, důležité je dodržovat i bezpečný rozestup. Nepříznivé počasí, jako je déšť nebo snížená viditelnost, může provoz venkovní stěny omezit.

Text: VOJTĚCH DUFEK, JAN MAZÁČ