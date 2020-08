Vyplývá to z novely zákona o policii, kterou včera projednávala vláda. „Důvodem návrhu je dlouhodobě nedostatečná vymahatelnost pokut zejména za dopravní přestupky,“ odůvodnilo předloženou novelu ministerstvo vnitra.

Pokud podle něj není pokuta uložená policií či strážníky vymožena na místě, je předávána v rámci takzvané dělené správy celníkům. Hříšníci ale až 60 procent těchto pokut zpravidla neuhradí. „Považuji za důležité, aby policie toto oprávnění měla,“ uvedl už před časem ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Svaz průmyslu a řada dalších namítaly, že by se měla stanovit minimální výše dluhu, jinak budou auta odstavována kvůli nízké částce. Podle ministerstva vnitra by tak ale návrh ztratil smysl. Průměrná výše pokut od policie je podle něj 608 korun, od celníků do dvou tisíc. Jejich výše tak podle něj není důvodem, proč dlužníci neplatí.

Návrh ještě musí schválit parlament.