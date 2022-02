Vláda bude muset změnit již schválený zákon, který od ledna měsíční příspěvek státu do veřejného zdravotního pojištění za děti, seniory, nezaměstnané a další skupiny zvýšil na 1960 korun měsíčně. "Věříme, že ten krok, jak jsme ho schopni vyložit i v řeči čísel, že peníze na zajištění kvalitní a dostupné péče jsou, Sněmovna podpoří i včetně podpory v Senátu," uvedl Jurečka.

Veřejné zdravotní pojištění letos počítá s výdaji zhruba 440 miliard korun a příjmy asi o deset miliard nižšími. Pojistné od státu by mělo tvořit asi 125 miliard korun, po zmrazení platby za státní pojištěnce to bude asi o 14 miliard méně. Podle Jurečky se ale očekává vyšší výběr pojistného, které platí zaměstnanci, podnikatelé a zaměstnavatelé. Pojišťovny navíc podle něj měly na účtech na konci roku 56 miliard korun.

Podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníkové nejde jen o rezervy a celkově prostředky na účtech pojišťoven, ze kterých zdravotnickým zařízením každý měsíc platí zálohy.

Bývalý premiér Vladimír Špidla (ČSSD) kritizoval další krok vlády obsažený v programovém prohlášení. Vadí mu záměr zavést připojištění k veřejnému zdravotnímu pojištění. "Má-li připojištění fungovat, tak tam musí být dostatek peněz a dostatek úkonů, které se dají připojistit, jinak to nebude fungovat. To v důsledku znamená rozdělení zdravotnictví na pro ty finančně zdatné a ty ostatní," dodal a označil to za asociální.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) již dříve v rozhovoru s ČTK vysvětlil, že nechce žádnou péči, která je v současné době hrazená z veřejného zdravotního pojištění, pro pacienty zpoplatnit. Připojistit by se podle něj mohlo na péči, kterou si lidé už v současné době sami platí. Jako příklad uváděl komplexní preventivní onkologické prohlídky řádově za tisíce korun, které některé firmy dávají jako benefit svým manažerům.

Jurečka odmítl, že by nezvýšením plateb za státní pojištěnce vláda chtěla uměle snížit částku, ze které by se pak platby uměle valorizovaly. Není podle něj také pravda, že zmrazení plateb má být cestou, která umožní dřívější zavedení připojištění. Podle něj se počítá s tím, že pro rok 2023 se platby navýší.

Vicepremiér se také vrátil k projednávání novely pandemického zákona v senátu. Podle něj je možné, že by se ve Sněmovně po vrácení projednával i přes víkend. Jinak platnost jeho současného znění skončí 28. února.