Již včera vláda rozhodla, že ode dneška budou kontroly na hranicích s Rakouskem a Německem pouze namátkové, se zeměmi se otevřou všechny silniční a železniční přechody. Nadále ale bude povinné při vstupu do země dokládat negativní test na nemoc covid-19, zároveň zůstává v platnosti opatření neumožňující vstup do Česka turistům.

Ve středu se pak zmírňuje opatření i pro další země. Češi, Slováci a Maďaři budou moci mezi státy cestovat bez nutnosti předložení negativního testu na covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí zpět do své země do 48 hodin. Stejný režim bude platit i pro Čechy cestující do Maďarska, informoval Petříček.

„Stejnou možnost jsme nabídli také Rakousku a Maďarsku, se kterými už týdny jednáme o kompletním otevření hranic. Tohle je další krok k návratu k normálu,“ napsal. Jak přesně budou probíhat kontroly dodržování 48 hodin, se podle něj zatím ještě řeší.

Včera jsme detaily probrali s @IvanKorcok, ladí se např. ještě, jak přesně budou probíhat kontroly dodržování 48 hodin. Stejnou možnost jsme nabídli také Rakousku a Maďarsku, se kterými už týdny jednáme o kompletním otevření hranic. Tohle je další krok při návratu k normálu ? https://t.co/ypvgqK1gBx — Tomáš Petříček (@TPetricek) May 26, 2020

O situaci informoval i premiér Andrej Babiš (ANO), ten se už v pondělí na rozvolnění domluvil se slovenským protějškem Igorem Maťovičem.

A od dnešní půlnoci se přidává i Maďarsko ??https://t.co/kFSlRRInx8 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) May 26, 2020

Uvolnění režimu na hranicích by mohlo přijít i v případě Polska. „Tam ta situace je asi nejsložitější, polská strana má trošku jiný pohled na situaci. Zatím k zásadnímu pokroku nedošlo,“ řekl České televizi ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na hranicích s Polskem se tak podle něj nic nezmění nejméně do 12. června. „Poláci nechtějí zatím otevírat hranice,“ dodal.

Další uvolnění v červnu

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po pondělním jednání vlády uvedl, že jinak platí, že vláda pracuje na celkovém rozvolnění režimu cestování. Jde o rozdělení zemí na rizikové a nerizikové.

Další uvolnění opatření, například zvýšení počtu účastníků velkých akcí, je naplánováno na 8. června. Tehdy zřejmě Česko přestane testovat na covid-19 lidi, kteří se budou vracet právě z nerizikových států.

Mezi nerizikovými státy by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) byly například Rakousko, Slovensko či Chorvatsko. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) později hovořil také o Řecku a Bulharsku.

Ministr vnitra Hamáček uvedl, že do situace před vypuknutím pandemie by se Česko mohlo vrátit 15. června. Na hranicích by tak neměly být kontroly a překročit by je mělo být možné kdekoliv bez nutnosti doložit negativní test na covid-19.