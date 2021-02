Saský premiér Michael Kretschmer oznámil zpřísnění podmínek pro všechny, mimo pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a zemědělství. „Další výjimky nebudou možné," uvedl Kretschmer. Jak se bude postupovat v případě ostatních, zatím Sasko neuvedlo. Spekuluje se o každodenním testování, ale také o nucené karanténě při každém překročení hranic.

To se od svého zaměstnavatele dozvěděl i Petr Keler z Chomutovska. „Ráno zavolal šéf a oznámil nám, že v současné situaci jsou pro nás dvě možnosti. Buď se sebrat a odjet do Německa nebo zůstat v Čechách,“ popisuje Petr Keler z Chomutovska. V Německu pracuje jako svářeč. Místo vyhlížení klidného víkendu teď překotně balí. „Mluví se o režimu, kdy budeme v Německu muset zůstat celý měsíc nebo kdy budeme tři týdny pracovat a současně nadělávat hodiny na ten čtvrtý, kdy nás nechají doma,“ vysvětluje.

Zůstat doma? Nejspíš zadarmo

Zůstat doma si nemůže dovolit. „V Německu totiž není pro pendlery vyřešená otázka mezd. Nestihnou pravděpodobně za dva dny vyřešit kurzarbeit. Pokud bychom zůstali doma, tak nejspíš zadarmo a možná bychom o práci i úplně přišli,“ myslí si Keler.

Petr Keler pracuje v Německu pět let jako svářeč u velké společnosti. Vztah Němců se k Čechům jako kolegům v době pandemie podle Kelera nijak nezměnil. „Rozhodně se na nás nedívají jako na infekční riziko. Kroky dělá vláda, ale běžní Němci k tomu mají přístup asi jako my. I moji němečtí kolegové se s nemocí setkávají, jsou nakažení nebo musí do karantény kvůli rodinám,“ popisuje.

Ze strany zaměstnavatele cítí podporu také. „Vychází nám vstříc. Hradil testy, které jsme podstupovali dvakrát týdne, vždy v pondělí a ve středu. Na hlavu to byly stovky eur, teď pro nás vyjednal ubytování gratis,“ říká pendler.

Ochranná opatření jsou v Německu přísná. Mimo ochrany nosu a úst a podniky přistoupily třeba k omezení využívání společných umýváren nebo stravovacích prostor.