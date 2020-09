„Ještě jsem akceptoval, že v semaforu je asi deset různých stupňů, ale apeloval jsem, aby rozhodování nebylo přenášeno na vedení škol. Očekávám od krajských hygienických stanic, že budou ředitelům k ruce a k pomoci. Příklady ze dneška o tom nehovoří a nenechává mě to klidným,“ uvedl v úterý večer v ČT.

Ošetřovné v ohrožení

Pokud má příznaky covid-19 dítě a lékař ho nechá doma, může na něj rodič čerpat ošetřovné. Když se ale nakazí půlka učitelského sboru, ředitel musí sáhnout k vyhlášení pětidenního ředitelského volna. Žáci zůstávají doma, avšak bez lékařského razítka. V tom případě jejich matky a otcové nemohou žádat o jakoukoli nemocenskou dávku. Praxe z dob nouzového stavu, kdy stačilo potvrzení ze školy, už neplatí.

„Ze strany paní ministryně Maláčové i ministerstva práce a sociálních věcí je připraveno několik návrhů na krizové ošetřovné, které nyní čekají na projednání v rámci koalice,“ uvedla Michaela Buchtová z tiskového oddělení MPSV. O tom ale nechce ani slyšet premiér Andrej Babiš (ANO). „Žádné školy nezavíráme, život včetně ošetřovného se vrací do normálu a není důvod ho měnit,“ řekl Deníku. Podle jeho názoru je nesmysl, že by někdo nařídil karanténu všem pedagogům a žáci se kvůli tomu nemohli účastnit vý-uky.„Rozhodně to nebude dělat stát ani hygienické stanice. Je nutné k tomu připravit jednotnou metodiku, jak to správně požaduje pan Plaga. Hygieniky jsem k tomu vyzval, “ dodal předseda vlády. Podle něj musí proběhnout jednání, při němž by měli najít shodu ministři práce, financí a průmyslu.

Babiš bez karantény

Andrej Babiš je ale přesvědčený, že primárně to musejí vyřešit epidemiologové a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Na dotaz Deníku, zda už se tím zabývá, tiskový odbor ministerstva zdravotnictví do uzávěrky tohoto vydání nereagoval.

Asi tam mají plnou hlavu starostí kvůli pozitivnímu testu na koronavirus u hlavní hygieničky Jarmily Rážové a karanténě ministra Vojtěcha. To ovšem není podle premiéra důvod k nečinnosti. Školy musejí vědět, jak se v případě rozšíření nákazy mezi učiteli chovat. „Ministr Vojtěch má mobil stejně jako já a může pracovat z domova,“ myslí si Babiš. Sám to neřeší, neboť v izolaci není. S Rážovou prý nebyl v blízkém kontaktu, nosí respirátor a preventivně si bere Isoprinosine, nadějný lék na covid-19.