ON-LINE: Počet případů v Česku skokově narostl. Přibylo 305 nakažených

V Česku v neděli přibylo 305 nových případů koronaviru. Počtvrté od začátku epidemie byl denní přírůstek vyšší než 300, naposledy se to stalo 3. dubna. Podíl odhalených případů nákazy k celkovému množství testů byl 16,83 procenta, což je nejvíce od začátku epidemie. Důvodem výrazného nárůstu v posledních dnech je především to, že se testuje cíleně v aktuálních ohniscích nákazy, tedy hlavně na Karvinsku a v těžební firmě OKD. Testů také bylo méně než ve všení dny, laboratoře jich provedly 1812. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví k dnešním 09:00.

Odběry na testy kolektivní imunity. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Kopáč

ON-LINE ke koronaviru ZDE Dosud se v České republice koronavirem nakazilo celkem 11.604 lidí, vyléčilo se jich 7710, obětí je 348. Aktuálně tak v zemi je 3546 nakažených. Denní nárůst nových případů v poslední době zrychluje. Ve čtvrtek přibylo 93 nakažených, v pátek 168 a v sobotu 260. Ještě výraznější je právě nárůst podílu odhalených případů k počtu testů. V pátek to bylo 3,81 procenta, v sobotu 10,33 procenta a v neděli téměř 17 procent. Průměr za posledních sedm dní pak je 5,75 procenta. Roušky skončí jen někde. V Praze zůstanou v metru, sever Moravy opatření zpřísní Přečíst článek › Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nejde o druhou vlnu epidemie. "Směřujeme všechny síly hygieniků do Moravskoslezského kraje, zejména na Karvinsko. Poslední skokové nárůsty pozitivních případů se opět týkají tohoto lokálního ohniska. Jsou dány zejména masivním testováním kontaktů horníků a bohužel také neukázněností občanů," řekl dnes novinářům Vojtěch. Plánované celorepublikové rozvolňování přijatých opatření od 1. července se proto nebude Karvinska týkat. Stát naopak od úterý na Karvinsku a Frýdecko-Místecku opatření zpřísní. Zakáže například návštěvy nemocnic a sociálních zařízení nebo omezí účast na hromadných akcích z 500 na nejvýše 100 lidí. Právě v okrese Karviná je podle údajů ministerstva aktuálně nejvyšší podíl nově potvrzených případů nákazy na obyvatele. Na 100.000 obyvatel tam připadá více než 183 případů za posledních sedm dní. V sousedním okrese Frýdek-Místek, kde je druhý nejvyšší výskyt, je zhruba 32 případů na 100 tisíc obyvatel. Předávání vysvědčení: některé školy zareagovaly na nařízení originálně Přečíst článek › Moravskoslezský kraj je také nejpostiženějším regionem Česka od začátku epidemie. V posledních dnech předstihl Prahu. Tamní laboratoře dosud odhalily 2650 nakažených, v hlavním městě jich zatím bylo 2505. Na sto tisíc obyvatel připadá v Moravskoslezském kraji téměř 221 případů nákazy, v Praze je to 189 nakažených na 100.000 obyvatel. Počet obětí stále zůstává nejvyšší v hlavním městě, kde dosud s covidem-19 zemřelo 104 lidí. Moravskoslezský kraj hlásí 69 zemřelých, Karlovarský kraj 38. V šesti krajích je počet obětí nižší než deset. U většiny lidí má nemoc mírný průběh. S koronavirem je nyní hospitalizováno 123 pacientů, těžký průběh má 29 z nich.

Autor: ČTK, Redakce