Dlužníci, již vy-užili odklad splátek půjček kvůli koronaviru, mají „oddychový čas“ už jen pár týdnů. Moratorium platí do konce října. Podle průzkumu Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) je ale více než polovina těch, kteříje využili, v ještě horší finanční situaci než na jaře.

O odklad splátek členské firmy APNÚ požádala desetina klientů, tedy asi 5000 lidí. Potíže se splácením přitom asociace očekává u více než poloviny z nich. Návrat k opětovnému bezproblémovému splácení očekává jen 43 procent dotázaných.

Budeme vstřícní

Členové asociace jsou dlužníkům ochotni jednorázově splatné půjčky ve výši přes pět tisíc korun rozložit do pěti a více měsíčních splátek bez navýšení úroku. Těm, kteří prokážou ztrátu příjmů, mohou rozložit pravidelné splátky ještě na delší období. Podle šetření APNÚ by individuální řešení situace konkrétních dlužníků přivítalo 53 procent dotázaných.

„Pravidla jsme konzultovali s organizacemi jako Člověk v tísni nebo Poradna při finanční tísni,“ uvedl výkonný ředitel APNÚ Aleš Janků. Podle něj je vzájemná dohoda vždy oboustranně přijatelnějším řešením než exekuce nebo insolvence. Podle Davida Borgese z Člověka v tísni jsou ohroženi třeba méně vzdělaní lidé, pracující v hůře oceňovaných oborech, senioři či rodiče samoživitelé.

„U nich lze očekávat problémy se splácením. Myslím si, že to mohou být desítky tisíc lidí,“ řekl Deníku Borges. Lidem v potížích Borges doporučuje situaci řešit rychle.

„Měli by co nejrychleji kontaktovat věřitele a informovat je o tom, že se ne vlastní vinou ocitli v situaci, kdy na splátky nebudou mít,“ konstatoval. „Když už budu vědět v říjnu, že v listopadu splátku zaplatit nezvládnou, je potřeba zvednout telefon a volat,“ prohlásil.

Kromě lidí, již se s finančními potížemi potýkali již dříve, mají nyní „hluboko do kapsy“ i další skupiny obyvatel. Vyplývá to ze včera zveřejněného Indexu finanční situace domácností, který sledují agentura STEM se společností KPMG. Jde zejména o zaměstnance z odvětví nejvíce zasažených koronavirem, jako jsou turismus, hotely a gastronomie. Týká se to převážně podnikatelů a živnostníků, ale i dělnických profesí.

Dosavadní úspory přitom docházejí i v řadě dalších domácností, obecně jsou na tom ovšem podle odborníků ještě stále dobře. „Samozřejmě uvidíme, jaké dopady budou mít případná podzimní omezení ekonomiky,“ uvedl sociolog a ředitel STEM Martin Buchtík.