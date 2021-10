Zájem o očkování proti covidu stoupá. Praktici by měli mít vakcíny tento týden

ČTK





Do konce týdne by měli mít všichni praktičtí lékaři vakcíny proti covidu-19 od firmy Pfizer/BioNTech, které si objednali. Distributor Avenier je dnes začal do ordinací rozvážet, uvedl mediální zástupce firmy Martin Nesrsta. V ordinacích praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost bylo podle dat ministerstva dosud aplikováno zhruba 1,345 milionu dávek z celkem aplikovaných více než 12 milionů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek