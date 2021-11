Babiš ve svém pravidelném nedělním pořadu Čau lidi znovu vyzval lidi k očkováni. "Jedině očkování ochrání váš život a vaše zdraví. Očkovaní mají velkou šanci, že budou mít lepší průběh a nezemřou. Já sám jsem se nechal naočkovat třikrát," uvedl.

Čtvrtá dávka vakcíny proti covidu? Je možné, že bude potřeba, připustil Válek

Ten následně potvrdil, že od 1. prosince dojde ke zkrácení termínu pro přeočkování třetí dávkou vakcíny z dosavadních šesti na pět měsíců. Na to však zpočátku nebudou mít nárok všichni občané, ale pouze lidé starší 60 let a chroničtí pacienti. "Pro další věkové kategorie to pustíme, co nejdříve to bude možné," přislíbil premiér.

Čau lidi. Dobrá zpráva. Od 1. 12. ZKRACUJEME 3. posilujicí dávku pro 60+ a chroniky ze 6 na 5 měsíců. A pro další věkové kategorie to pustíme, co nejdřív to bude možné. Taky nejaktuálnější data o protilátkových koktejlech, které zachraňují životy. https://t.co/XcoWYArJZO — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 21, 2021

Podle informací ČTK zkrácení intervalu doporučil v pátek Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), stanovisko poslal ministerstvu zdravotnictví.

"Ve stanovisku jsme shrnuli data z dostupných studií. Rozhodnutí je však zcela na ministerstvu zdravotnictví, které se samozřejmě může řídit i doporučeními od dalších odborníků," napsala ČTK v pátek bez dalších podrobností ředitelka SÚKL Irena Storová.

Jsem proti povinnému očkování, řekla Schillerová. V opatřeních by ale přitvrdila

Lidé od 60 let se mohli k očkování hlásit nejpozději od 23. dubna, kdy byla otevřena registrace pro věkovou skupinu 60 až 65 let. Starší lidé a také zdravotníci, učitelé či chroničtí pacienti se mohli očkovat už dříve. Pro mnohé z nich tedy zkrácení intervalu pro přeočkování na pět měsíců výrazné urychlení neznamená, na posilující dávku by stejně začátkem prosince měli nárok.

Ukončené očkování má v Česku 6,2 milionu lidí, třetí, posilující dávku zatím dostalo zhruba 621 tisíc lidí.

Účinnost vakcín časem klesá

Odborníci upozorňují na snížení účinnosti vakcín v čase. "Podle předběžné analýzy českých dat po půlroce klesá účinnost druhé dávky proti covidu u všech vakcín k 60 procentům, po tři čtvrtě roce pod 50 procent," napsal v pátek na twitteru předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj posilující třetí dávky zvyšují účinnost na 90 procent.