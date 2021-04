Stupně opatření

Nový PES by podle této verze měl mít pět stupňů jako ten současný. Ten nejnižší by byl nasazován regionálně, jednalo by se pouze o lokální ohniska, ostatní republikově.

Nasazování stupňů

Výpočet jednotlivých stupňů by vycházel ze zatížení nemocnic, kumulativních počtů nových případů a reprodukčním číslem R, které určuje, kolik dalších lidí nakazí jeden člověk s koronavirem. Například v nejnižším stupni by na jednotkách intenzivní péče leželo 300 až 400 lidí s covidem, v tom nejhorším pátém 1200.

Nouzový stav

Vyhlašoval by se až pro pátý nejhorší stupeň.

Ochrana úst a nosu

Ve třech nejnižších stupních by se ve vnitřních prostorech nosily chirurgické zdravotní roušky. Pokud by byly nějaké výjimky, stanovilo by je mimořádné opatření vlády nebo ministerstva zdravotnictví. Ve čtvrtém stupni by se nosily chirurgické roušky nebo respirátory minimálně třídy FFP2 ve vnějších i vnitřních prostorách. „Respirátor bude nařízen v pátém stupni, a to ve vnitřních i vnějších prostorách,“ píše server. Konkrétně by to ale i v těch nejvyšších stupních upravilo mimořádné opatření.

Noční zákaz vycházení

Měl by být nařízen až v nehorším stupni, a to mezi devátou hodinou večerní a pátou hodinou ranní.

Skupinové akce

V nejnižším stupni by mělo být možné jejich pořádání pro 500 osob venku a 100 uvnitř. Ve druhém stupni by měl být počet 100, resp. 50. Ve třetím 30 venku, dvanáct uvnitř. Ve čtvrtém by měly být akce pro šest lidí uvnitř i venku, v pátém pro dva lidi, pokud nejsou z jedné domácnosti.

Nový systém PES:

Školy

Tabulka zmiňuje pouze základní informace. V nejnižších dvou stupních by byla pouze režimová opatření, ve čtvrtém by základní školy a gymnázia přešly na týdenní rotační systém. Počítá se s testováním dvakrát týdně.

Obchody, služby s provozovnou, knihovny

V pátém stupni by byly zavřeny všechny obchody kromě těch se základním zbožím. Už o stupeň níže by ale byly otevřeny všechny, byť s omezeními typu rozestupů či jednoho zákazníka na patnáct metrů čtverečních plochy.

Hospody a restaurace

Ve čtvrtém a pátém stupni mají fungovat jen přes výdejové okénko bez konzumace na místě. V prvním stupni by u stolu mohlo sedět pouze šest lidí a kapacita by měla být obsazena maximálně z osmdesáti procent, ve druhém ze šedesáti procent. Ve třetím stupni pak pouze z poloviny a u stolu by mohli být maximálně čtyři lidé. Hosté nebudou moci v žádném ze stupňů postávat u baru.

Hotely

V pátém stupni mají být až na výjimky zavřeny, ve čtvrtém by měl být povinný negativní test a od třetího budou muset ubytovací zařízení své hosty evidovat.

Služby péče o tělo

Například kadeřníci, holičky či maséři by museli ukončit svou činnost v pátém stupni. Ve třetím a čtvrtém stupni by museli zákazníky objednávat a evidovat. Ve všech by pak byly povinné opatření typu roušek.

Zoo, výstavy a muzea

Budou moci být otevřeny ve všech stupních, ale postupně se bude snižovat jejich kapacita až na nejhorších dvacet procent. Také budou podle návrhu muset od pátého stupně evidovat návštěvníky.

Bohoslužby

Také mají být umožněny ve všech stupních, ale postupně se má snižovat jejich kapacita od sta až po deset procent. Míst k sezení. Ve všech stupních má být zakázaný hromadný zpěv.

Svatby a pohřby

Možné ve všech stupních, ale postupně se má snižovat počet hostů. V tom prvním nejlepším jich bude umožněno maximálně sto, v tom pátém nejhorším maximálně patnáct.

Amatérský sport

Ten má být možný ve všech stupních, ale posilovny mají být v tom pátém zavřeny. Postupně se ale mají zpřísňovat opatření pro počet sportovců na sportovišti, v pátém stupni mají být zavřeny sprchy a zvažuje se i negativní test d čtvrtého stupně.

Návštěvy nemocnic a domovů důchodců

V prvních dvou stupních za dodržování režimových opatření, od třetího stupně povinné respirátory, v domovech pro seniory i negativní test a evidence návštěvníků.