Asociace krajů dnes vyzvala vládu a opoziční strany ke společnému jednání o dalším postupu při řešení pandemie. Babiš však uvedl, že nyní je nutné záležitost vyřešit na úrovni exekutivy. "Do večera musíme vědět, které kraje na základě stavu nebezpečí požádají vládu o vyhlášení nouzového stavu, abychom jako vláda co nejdříve rozhodli, co se stane v pondělí a informovali občany," řekl ČTK Babiš.

Sněmovna by se podle Babiše nyní do jednání kabinetu s kraji vracet neměla, protože by to nic nevyřešilo. Prostor pro jednání s opozicí by podle Babiše byl v následujících 30 dnech, než by kabinet případně musel požádat poslance o prodloužení nového nouzového stavu. "Jsme samozřejmě připraveni s opozicí znovu jednat hned příští týden," uvedl. Kabinet podle něj k jednáním přistupoval dosud seriózně, doufá, že to stejné bude tentokrát platit i u opozice. Opozice ale naopak uvádí, že tím, kdo k jednání přistupuje neseriozně, je předseda vlády.

Podle krizového zákona může hejtman pro celý kraj nebo jeho část vyhlásit stav nebezpečí. Pokud není možné účelně odvrátit hrozbu v tomto stavu, má podle předpisu neprodleně požádat kabinet o vyhlášení nouzového stavu. Takový postup preferují zatím hejtmani, kteří zastupují vládní strany. Babiš v pátek uvedl, že se jedná o jediné legislativní řešení, které je "na stole". Dnes uvedl, že podle analýzy není v rozporu s ústavou, podle některých právníků ale takový postup ústavní není.

Absurdní situace

Babiš připustil, že by v Česku mohla nastat situace, že nouzový stav kabinet vyhlásí jen pro některé regiony. "Pokud o to nepožádají všichni hejtmani, tak se dostaneme do absurdní situace, kdy v některých krajích budou jiná pravidla než dalších. Doufejme, že budou rozumní, požádají o to všichni a zapomenou na politiku a politické zájmy. Skutečně jde o zdraví všech občanů," řekl.

Kabinet s hejtmany jednal v pátek, další videokonference je domluvená na dnešních 19:00. Babiš předpokládá, že vláda zasedne v neděli ráno a podle výsledku nastaví další koronavirová opatření. Nouzový stav po nesouhlasu Sněmovny s jeho prodloužením přestane platit s nedělí. Kabinet považuje opatření, která může vyhlásit podle zákona o ochraně veřejného zdraví, za nedostatečná, uvedl v pátek vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).