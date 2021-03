„Narůstá stále počet pacientů, zejména pacientů na intenzivní péči. Otázka, zda můžeme očekávat nárůst dalších pacientů, není zda můžeme, nebo nemůžeme, ale kolik jich můžeme čekat," řekl Černý s tím, že je nutné zdůraznit, že Česká republika ve své novodobé historii v takové situaci nebyla. Nyní se nacházíme na 15procentní kapacitě.

Velká část země se podle něj v příštích 14 dnech dostane na hranici maxima. Ministerstvo se bude dále snažit navyšovat lůžka a posílit personál. Je možností zapojit v nemocnicích ambulantní specialisty a také využití lůžek v nestátních nemocnicích.

Pomoc z Německa

„Začali jsme také mluvit o zahraniční pomoci. Ta je ale z hlediska kapacity malá,“ dodal Černý. Pacienty s covidem bude možné vozit do nemocnic v Německu. Nabídka tamních lůžek bude součástí dispečinku lůžek. První saské nabídky jsou na devět míst.

„Je nutno jasně říci, že vyčerpání kapacity lůžek v nemocnicích není známkou selhání systému. Selhání systému by bylo, kdybychom nebyli schopni zajistit adekvátní péči pacientům tak, aby se stávalo, že pacienti by byli venku a nedostávalo by se na ně ani při základní péči," řekl také Černý.

„Nyní jsme v Česku na 15procentní kapacitě za celé Česko. Záleží dle dynamiky nákazy. Bavíme se o dvou nebo třech týdnech,“ upřesnil Černý.

Možnost využití polní nemocnice v Brně není podle náměstka ministra na místě. „Je tam stejný problém jako v Letňanech, systém není schopný zajistit dostatek kvalifikovaného personálu,” řekl.

Převozy pacientů

Volné kapacity v regionu pomáhá zorganizovat dispečink lůžkové péče. „Díky němu jsme schopni pacienty převážet na volná místa. Jsme schopni se o pacienty postarat. Snažíme se navyšovat kapacity, které jsou na svém vrcholu,“ uvedl Tomáš Vymazal, krajský koordinátor intenzivní péče pro Prahu.

Petr Kolouch, zástupce Národního dispečinku lůžkové péče na tiskové konferenci také popsal systém fungování mezikrajových transportů. „Realizovali jsme 400 transportů. Dominantně jsme je odvezli z Karlovarského kraje. A místa nabídky byly hlavně Praha a Středočeský kraj,“ řekl.

Pokud se situace nezlepší a pacienti dále budou zůstávat na lůžkách, je možností i zapojení mezinárodních profesionálů z Českého červeného kříže. Aktivace těchto týmů je v rámci 48 hodin, nasazení pak v rámci 72 hodin.

Stále mladší pacienti

Na lůžkách nyní končí i mladší pacienti. „Je to skutečně nový fenomén. Běžně sledujeme čtyřicátníky, ventilované pacienty, s nejtěžšími průběhy. Virus zasahuje mladší populaci,“ řekl Pavel Dostál, koordinátor intenzivní péče pro Královéhradecký kraj.

Podle dat o volných kapacitách nemocnic je obsazeno asi 85 procent lůžek na JIP. Pro pacienty s covidem-19 jich zbývalo v pondělí večer 168. Standardních lůžek s přívodem kyslíku byly obsazené zhruba tři čtvrtiny, pro nakažené bylo volných asi 700. V Praze a Karlovarském kraji klesla pod deset procent kapacita volných míst na JIP, v Královéhradeckém kraji bylo volných jen devět procent standardních lůžek s kyslíkem.

Z nejpostiženějších okresů, jako je Sokolovsko, Chebsko, Karlovarsko a Tachovsko na západě Čech a Trutnovsko a Náchodsko na severovýchodě Čech, jsou pacienti převáženi do nemocnic v jiných krajích. Kromě sanitek pomáhají i vrtulníky letecké záchranné služby. Náměstek Černý minulý týden uvedl, že o pomoc Německa, kterou Karlovarský kraj žádá už od začátku ledna, požádá Česko, až bude naplněná kapacita tuzemských nemocnic celkově z 90 procent.

V západní polovině země přibývá nových případů rychleji než na Moravě, více naplněné jsou tam i nemocnice. Na vině je podle odborníků zřejmě převažující britská mutace koronaviru.