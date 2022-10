Charakteristický zápach sice Jan Bošina vnímá i po letech, nijak na něj ale nežehrá. „Pro přírodu je to mnohem zdravější, než chemie. A navíc, hnůj je od mých zvířat a pokud mají kvalitní krmivo a kvalitní vodu, bude kvalitní i ten hnůj,“ usmívá se sedlák.

Nadšení pro hnůj je ale mnoha lidem naprosto cizí. V letošním roce dokonce tak moc, že na Agrární komoře skončilo při sklizni větší množství stížností na zápach hnoje, než v předchozích letech. Hnoje by si ale lidé měli spíš vážit.

Vláda nedávno schválila nový Strategický plán společné zemědělské politiky, ve kterém mimo jiné uvádí, že v Česku je produkce hnoje nedostatečná. Jeho nedostatek přitom může být problém. V Evropské unii sílí tlak na snížení dávek umělých hnojiv, jejich cena je navíc kvůli válce na Ukrajině extrémně vysoká. Po obyčejném zvířecím hnoji tak bude sháňka.

Pro lepší představu: roční produkce hnoje v České republice je nyní přes 11 milionů tun. Milion míří do bioplynových stanic, zbytek na ornou půdu. Jenže je to málo. „Stále platí pravidlo, které funguje, a to aplikace hnoje v intervalu jedenkrát za tři až čtyři roky v dávce 30 až 40 tun na hektar. Takto jsme ale schopni obhospodařovat pouze jeden milion hektarů orné půdy z celkových 2,5 milionů hektarů,“ napsali ministerští úředníci ve zprávě pro vládu.

Dokument se navíc zmiňuje o tom, že v budoucnu se množství hnoje zřejmě nezvýší, protože stavy hospodářských zvířat klesají. V dokumentu také stojí, že kvalita české půdy je ve srovnání s průměrem EU nízká.

Bez chemie. Ale jde to?

Bez umělých hnojiv se momentálně české konvenční zemědělství neobejde. Evropská komise však hodlá jejich množství snížit do roku 2030 o dvacet procent. Podle zemědělců je ale otázkou, zda a v jakém množství vůbec bude možné v příštím roce hnojit. „Nevyhlížíme úplný kolaps zemědělství, ale situace je vážná a nikdo v tuto chvíli neví, kam až se vyšplhá cena a s jakým množstvím hnojiv bude příští rok disponovat,“ řekl Deníku člen předsednictva Asociace soukromých zemědělců ČR Jan Staněk.

Do obchodu s hnojivy zasáhla válka na Ukrajině. Rusko je jedním z největších producentů umělých hnojiv, jejich výroba kdekoli je zase závislá na zemním plynu. A tak cena umělých hnojiv roste. „Výrobci teď vyrábí hnojiva především na zakázku, už pro konkrétní zákazníky a nikoli do zásoby, protože dopředu neví, zda a za kolik budou moci vyrábět,“ popisuje Staněk.

Někteří výrobci podle Staňka zkoušejí řešit situaci i přechodem z plynu na fotovoltaiku, vzhledem k cenám elektřiny ani to ale není plošné řešení. Podle Agrární komory by pomohlo, kdyby se ceny zemního plynu zastropovaly i pro výrobce hnojiv. Možnosti, které zemědělci pro zúrodňování půdy mimo hnoje a umělých hnojiv mají, jsou omezené.

„Úrodnost lze částečně zlepšit vhodným střídání plodin, zaoráním slámy a častým pěstováním meziplodin na zelené hnojení. Přesto to nelze nenahradit zcela a pokles spotřeby umělých hnojiv bude znamenat významný pokles výnosů a tím i větší tlak na zvýšení ceny potravin,“ podotýká tajemnice Agrární komory Gabriela Dlouhá.

Velkou výhodu teď mají oproti konvenčnímu zemědělství právě menší farmy a podniky, které fungují v ekologickém režimu a umělá hnojiva nepoužívají. Podíl ekologického zemědělství ale tvoří v Česku jen kolem 15 procent.