Poslední možností je zaplatit si test při příjezdu a vyčkat v izolaci, než přijde potvrzení o jeho negativním výsledku. Výjimku z testování a potvrzování bezinfekčnosti mají děti do 12 let, pokud jejich dospělý doprovod požadavkům vyhovuje.

„Pandemie bohužel stále trvá. Musíme dbát na to, aby občané Chorvatska i turisté byli chráněni,“ uvedla Nikolina Brnjac, chorvatská ministryně turismu a sportu. Nevylučuje přitom, že se pravidla pro vstup do země mohou v příštích týdnech ještě změnit.

Úředníci všem návštěvníkům Chorvatska rovněž doporučují, aby si pro rychlejší odbavení na hranicích předem stáhli z internetu vstupní formulář a vyplnili v něm všechny požadované informace a údaje. Právě Češi jsou pro turistický ruch v Chorvatsku tradičně důležití, loni jich do země přijelo přes 775 tisíc. Větší příliv turistů Chorvati zaznamenali jen z Německa, Slovinska, Polska a Rakouska.

Ceny mohou vzrůst

Oproti rekordnímu předcovidovému roku 2019 tak Čechů loni k Jadranu přijelo jen o pouhá tři procenta méně. „Letos očekáváme vzhledem k vynikajícím předpokladům ještě lepší výsledky a růst cestovního ruchu, tedy úplné zotavení a návrat k předpandemickým trendům,“ řekl Dubravko Miholić, ředitel pražské kanceláře Chorvatského turistického sdružení. Češi nejraději využívají ubytování v soukromí, následují kempy a hotely.

Přestože největší zájem o dovolenou v Chorvatsku u českých turistů tradičně panuje o letních prázdninách, stále častěji tam vyrážejí i mimo hlavní sezonu. „Od začátku letošního roku přibylo o 98 procent příjezdů a o 25 procent více přenocování oproti stejnému období v roce 2019,“ prohlásila ministryně Brjnac.

Chorvati připouštějí, že ceny ubytování a stravování mohou letos vlivem vyšších nákladů na energie oproti loňsku vzrůst. „Vláda však již od 1. dubna upravila DPH, aby pomohla kompenzovat část těchto nákladů,“ řekl Deníku Kristjan Staničić, ředitel Chorvatského turistického sdružení. Kupříkladu některé potraviny, na něž daň nyní činí 13 nebo 25 procent, nově spadnou do pětiprocentní sazby. Stejně se z vyšších daňových pásem na nejnižší změní daň u vstupenek na sportovní a kulturní akce.

Pro cestu do Chorvatska Češi obvykle volí dopravu vlastními auty, již třetím rokem mohou využít také speciální vlaky společnosti RegioJet. Nejlevnější jednosměrná jízdenka do Rijeky je v tom případě přijde na 590 korun, oproti loňsku tedy podraží o stokorunu. Naopak nejlevnější jednosměrná jízdenka do Splitu je bude stejně jako loni stát 890 korun. Kdo si připlatí, může přes léto využít pro cestu z Prahy do Splitu přímou leteckou linku.