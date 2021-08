Odchod z Afghánistánu doprovázený tím, že hnutí Tálibán prakticky převzalo v Afghánistánu moc, je podle českého prezidenta chybou amerického prezidenta Donalda Trumpa i jeho nástupce Joea Bidena. "V každém případě platí, že pokud to byla nekoordinovaná americká akce, tak je zapotřebí se ptát, zda NATO nepotřebuje reformu," řekl.

NATO by podle Zemana mělo přestat být "servisní organizací USA". Na posledních summitech podle něj lídři ostatních zemí k plánům USA opustit Afghánistán většinou mlčeli. "Potřebujeme kolektivní vedení NATO, jistou rovnoprávnost členských zemí. Ne to, že když nějaký prezident zavelí, tak všichni ostatní poslechnou," uvedl.

Doplnil, že souhlasí s názorem francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že Rusko není nepřítel NATO. Každá vojenská organizace by podle Zemana měla přitom svého nepřítele definovat. "Nepřítel je mezinárodní terorismus," zopakoval.

Medaile pro velvyslance Balouna

Odmítl naopak Bidenovo pondělní vyjádření, že Američané by neměli bojovat a umírat ve válce, ve které ani samy afghánské síly nechtějí bojovat. "Tálibán je teroristická organizace a má ve svém programu ovládnutí světa," vysvětlil. Američané tak podle něj odchodem z Afghánistánu zrazují nejen sami sebe, ale veškeré civilizované země.

NATO je podle Zemana nyní moloch, do kterého "se lijí peníze", které se platí různým zahraničním zbrojovkám. "Ale ten účel vojenské organizace není plněn. Opravdu si myslíte, že když pošleme pár vojáků do Pobaltí, že tím někoho odstrašujeme?" podotkl. Vadí mu verbální agrese vůči Rusku i Číně, i sankce, které podle něj poškozují vždy obě strany.

Prezident v rozhovoru pro Blesk.cz také uvedl, že udělí medaili Za zásluhy, nebo možná medaili Za hrdinství velvyslanci v Afghánistánu Jiřímu Balounovi za organizování evakuace z této země, poté co ji ovládlo islamistické hnutí Tálibán. Zeman se v úterý setká s českými velvyslanci. Blesku řekl, že chce Balounovi osobně poděkovat za skvělou práci.

"Dostane medaili za zásluhy, která se při podobných příležitost uděluje, mohla by to být i medaile za hrdinství. Nic proti tomu. A já mám v úterý poradu s našimi velvyslanci a chci osobně panu velvyslanci Balounovi poděkovat za skvělou práci,“ uvedl prezident.

Odposlechy prezidentova okolí

Zeman se znovu věnoval také tématu Bezpečnostní informační služby (BIS). Ta měla podle informací serveru Neovlivní.cz sledovat Martina Nejedlého, prezidentova ekonomického poradce.

„Před několika lety mě jeden vysoký důstojník BIS informoval o tom, že pan Koudelka nařídil odposlouchávání mého nejbližšího okolí a tedy i mně, protože odposlechy probíhají přes mobilní telefony. Já, jak víte, telefon mobilní ani jiný nemám. Takže když se s těmito spolupracovníky bavím, tak jsem odposloucháván i já," nechal se slyšet Zeman.

Ten následně o celé záležitosti informoval premiéra, který mu následně údajně sdělil, že odposlechy zastavil. "Nebyla to ale pravda, protože z útrob BIS jsem se opět dozvěvěděl, že odposlechy pokračují," dodal prezident s tím, že se jednalo o dobu, kdy premiéra Babiše požádal o odvolání Koudelky.

"Není možné, aby si šéf tajné služby vymyslel bez důkazů a bez důvodů, že bude odposlouchávat prakticky každého občana této země, který ho zrovna napadne," podotkl Zeman a dodal: "Zdaleka nejde jenom o Martina Nejedlého, BIS odposlouchává i prezidenta republiky."

Babiš: Vláda a premiér nemohou zastavovat odposlechy



Vláda ani premiér nemají žádnou kompetenci k povolování a zastavování odposlechů, sdělil dnes ČTK premiér Babiš. Uvedl také, že nemá informace o tom, koho BIS odposlouchává. Zásadně odmítl, že by se kdykoliv zajímal, koho se odposlechy týkají.



"Vláda ani já jako premiér nemáme žádnou kompetenci pro povolování a zastavování odposlechů. A samozřejmě, že nemám ani žádné informace o tom, koho BIS nebo policie odposlouchávají. Pokud mi je známo, tak všechny odposlechy povoluje soud. Zásadně odmítám to, že bych se kdykoliv zajímal o to, koho naše služby odposlouchávají," napsal ČTK Babiš.



Zeman na to ještě v rozhovoru pro Blesk reagoval a řekl, že premiér možná takovou pravomoc nemá, ale za přítomnosti kancléře Vratislava Mynáře hlavě státu sdělil, že odposlechy zastavil. "Já se neptám po pravomoci, já pouze citoval jeho vyjádření," uvedl Zeman. Babiše podle svých slov neinformoval o žádných dalších jménech odposlouchávaných. "Já ho informoval o těch jménech, které mě obklopují," řekl.



BIS tento týden uvedla, že vždy postupuje striktně podle zákona. "Veškeré použití zpravodajské techniky podléhá souhlasu předsedy senátu vrchního soudu v Praze," sdělil v úterý ČTK mluvčí BIS Ladislav Šticha. Zeman vybídl novináře, aby se předsedy soudního senátu zeptali, zda skutečně takový souhlas udělil. "Já o tom mám své pochybnosti. Pokud ho neudělil, pak ty odposlechy jsou nelegální," řekl.



BIS dnes oznámila, že nebude komentovat Zemanova tvrzení o odposleších. Rozvědka uvedla na twitteru, že postupuje vždy podle zákona. "Pokud má kdokoliv pochybnosti o činnosti BIS, může se obrátit na stálou komisi pro kontrolu činnost BIS," doplnila. Zeman ale v reakci na to prohlásil, že nedůvěřuje žádné parlamentní komisi.