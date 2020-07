Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové letos žádné nadstandardní kontroly táborů probíhat nebudou. Hygienici klasicky začnou navštěvovat jednotlivé akce v červenci. Každoročně přitom zkontrolují zhruba 1 400 táborů. V čem se budou odlišovat od loňska? Zpřísněné podmínky týkají hlavně hygieny, stravování nebo skladování potravin.

Zřetel je brán hlavně na toalety a umývárny, zvlášť důležitá bude tekoucí pitná voda, mýdlo v dávkovači, jednorázové ručníky a dezinfekce. Platí to i pro stanové tábory v přírodě. „Z důvodu stávající epidemiologické situace je možná účast dětí na přípravě jídla pouze ve studené části, například jako je loupání brambor,“ upřesňuje hygienička.

Konkrétní hygienické požadavky i počet zúčastněných osob se odvíjí od typu akce i prostorů, kde se koná. Tábora v pevném objektu se podle stávajících pokynů může zúčastnit až 500 osob, stanových táborů pak do sta osob.

Největší změna? Měření teploty

Samotný průběh táborů by ale neměl být závažně narušen. „Jedinou změnou je, že budeme dětem před nástupem měřit teplotu. Při zvýšené teplotě je nepřijmeme. Rodiče navíc nebudou smět děti v době konání tábora navštěvovat," říká Václav Vaněk z tábora Nový Řadov na Třeboňsku. Stejnou situaci potvrzuje i spolumajitelka cestovní kanceláře Bavi Drahomíra Kohoutová: „Kromě přihlášek a dalších papírů nám teď akorát musí vyplnit ještě jeden, a to čestné prohlášení, že jejich dítě nepřišlo do kontaktu s COVID-19.“

Podle ministerstva zdravotnictví je v případě podezření na výskyt infekce COVID-19, nebo při vzniku jakýchkoliv pochybností, nutné bezodkladně informovat příslušnou krajskou hygienickou stanici, která rozhodne o dalším postupu. V praxi to znamená, že by celý tábor zrušen být nemusel. Organizátorka tábora na Plzeňsku Iva Pešírová se ale domnívá, že takový postup může znamenat komplikace.

„Podle metodiky bychom měli v případě příznaků onemocnění koronavirem okamžitě kontaktovat lékaře nebo hygienu. Při 120 dětech na táboře se ale případy zvýšené teploty objevují každý den. Takže nyní ještě čekáme na upřesnění pravidel,“ říká Pešírová.

Při zahájení tábora musí děti i veškerý personál dodat potvrzení o bezinfekčnosti. Pro příměstské tábory zpřísněná hygienická opatření neplatí, hygienička Rážová nicméně radí jejich dodržování.

EVA MATĚJKOVÁ