Jenže jelikož se smí chodit jen do práce nebo na nákupy, příroda zůstává posledním místem, kde lze pobývat mimo domov.

"Naše výzva jen říká "kdo tu není, ať sem nejezdí". Je to stejné, jako když vláda vyzvala, ať lidi, kteří nemusí, nejezdí do Itálie," mírní strohost dokumentu vydaného radnicí místostarosta Rokytnice nad Jizerou Bronislav Patočka.

Pražáky ale odmítají i na řadě dalších míst. „Byli bychom rádi, kdyby u nás v této době byli jen místní. Chalupáře prosíme, aby respektovali naše přání a nepřijížděli,“ řekl starosta Železné Rudy Filip Smola.

Policii na ně!

„Lidé jsou hrozně vzteklí, volají mi. Mají strach z nákazy. Od těch chalupářů je to neukázněnost, bezohlednost,“ přitvrzuje starostka šumavské Borové Lady Jana Hrazánková. Uvažuje o tom, že na pomoc povolá i policii.

V západočeských Chudenicích zase požádali občany, aby své známé chataře a chalupáře informovali, že je z preventivních důvodů zakázáno přijíždět na víkendové volno. „Rozhodl to krizový štáb,“ uvedl starosta Martin Dolejš.

Jenže to, co starostové chystají, je nyní protiprávní. Podle vyjádření, které si Deník vyžádal u Svazu měst a obcí (SMO), totiž obce bránit lidem pobývat v jejich vlastních objektech nemohou. „Aby setrvávali v místě svého trvalého pobytu, by musel nařídit stát,“ řekla mluvčí SMO Alexandra Kocková.

"Pokud občané nemají nařízenou domácí karanténu na konkrétní místo, mohou vycestovat na chaty za podmínek, že se nejedná o objekty v uzavřené lokalitě a tyto osoby zde plánují setrvat a nesetkávat se s ostatními lidmi," řekla Deníku také mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

„Obce nejsou oprávněny stanovovat formou nařízení vlastní opatření nad rámec provedených opatření stanovených vládou,“ potvrdila Hana Malá z ministerstva vnitra. Všechny obce proto prosí o klid. „Není žádoucí, aby občané, kteří se rozhodnou k přesunu do místa, kde vlastní nemovitost k rekreaci, byli za toto jednání ostrakizováni,“ míní. „Apelujeme na vzájemnou vstřícnost,“ uzavírá.

Výzva města Rokytnice nad Jizerou pro:



Vlastníky apartmánů a rekreačních nemovitostí - Město Rokytnice nad Jizerou v návaznosti na vyhlášený nouzový stav a omezení pohybu osob vyzývá vlastníky apartmánů a dalších rekreačních nemovitostí k tomu, aby se drželi v místě svého trvalého bydliště a po dobu účinnosti nařízení vlády nevyjížděli za rekreací do těchto nemovitostí z důvodu zachování solidarity a zamezení nebezpečí ohrožení zdraví občanů města Rokytnice nad Jizerou.



Ubytovatele - Město Rokytnice nad Jizerou žádá všechny ubytovatele o přísné dodržování nařízení vlády č. 214 ze dne 15. 3. 2020 a neubytovávat hosty po dobu účinnosti tohoto nařízení.



Zdroj: mesto-rokytnice.cz