Které testy nadále nebudou bezplatné?

Lidé si budou od září muset připlatit za testy, které podstoupí dobrovolně kvůli cestování, poskytování služeb, kvůli návštěvám restaurací či kulturních akcí. Pokud je ale na testy pošlou hygienici či lékař kvůli podezření na nákazu, nadále budou mít tyto testy zdarma.

Komu stát i od září garantuje bezplatné testy?

V první řadě lidem, kteří nemohou být očkováni ze zdravotních důvodů. Jim bude stačit zpráva od lékaře, jenž potvrdí, že u nich vakcinace nepřipadá v úvahu. Poté budou nadále testováni zdarma.

Jak to bude s testováním dětí?

Všechny děti a mladiství ve věku do 18 let budou mít testy také zadarmo. Platit si nebudou muset ani testování ve školách. Pokud jim školní testy vyjdou negativně, mohou na základě tohoto výsledku navštěvovat i restaurace, služby a akce, pro které je stále testování nezbytné.

Musím si platit za testy, pokud mám již za sebou část očkování?

Také lidem, kteří již šli k očkování, bude stát tyto testy nadále proplácet. Nebudou si je tedy muset platit lidé ve 14 dnech po očkování jednodávkovou vakcínou. Stejně tak ani ti, kteří budou očkováni druhou dávkou vakcíny. S úlevou lze počítat i po první dávce vakcíny o dvou dávkách, ale pouze v prvních čtyřech měsících po tomto očkování. Kdo by snad měl mezi oběma dávkami delší prodlevu, bude si v tom případě muset testování také uhradit.

Počítají úředníci s tím, že bude nutné očkovat ještě třetí dávkou?

Zatím o tom není rozhodnuto, verdikt ale podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) musí padnout do konce srpna. Ministerstvo podle něj zatím čeká na vyjádření vakcinologů i Evropské lékové agentury.

Koho se zřejmě očkování třetí dávkou vakcíny později bude týkat?

Dostat by ji pravděpodobně měli lidé z rizikových skupin, tedy s horší imunitou a senioři. Pravděpodobně by ale již neměli být očkováni všichni lidé. Podle Vojtěcha by se nejspíš s třetím očkováním začalo na podzim u těch lidí, kteří dostali první dávku nejdříve. S vakcinací by se poté pokračovalo i v následujících letech – na příští dva roky proto již podle něj úřad řeší kontrakty na další vakcíny.

Nebude lidem pro uznání bezinfekčnosti v budoucnu stačit prokázání dostatečného objemu protilátek na koronavirus?

Zatím o tom jednají odborníci, ale k žádnému výsledku se dosud nedobrali. Podle ministra Vojtěcha bude přesto debata ještě pokračovat. Zatím se čeká na relevantní data a také na další vývoj epidemické situace v Česku na začátku školního roku.