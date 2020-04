Pro lovce tajemna je přitom klíčová právě Poslední večeře Páně, a to zejména díky slavné fresce Leonarda da Vinci, do níž renesanční mistr podle záhadologů vložil nejeden tajemný kód - čehož před 17 lety plně využil spisovatel Dan Brown ve svém bestselleru Šifra mistra Leonarda.

A právě letošní jaro se stala Poslední večeře Páně (zejména onen legendární Da Vinciho obraz) světovou inspirací opět. Tentokrát ji využily desítky internetových vtipálků, jimž se toto téma hodilo do spojení s aktuální globální pandemií v důsledku výskytu nového typu koronaviru - jež vtiskla slovům "poslední večeře" poněkud jiný přídech.

V Česku pak toto téma nechtěně zpopularizoval ještě prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, který koncem minulého týdne umístil na Twitter snímek ze sobotní schůzky krizového poradního týmu prezidenta Miloše Zemana.

Mluvčí vyfotil u stolu v Lánech 13 osob (tedy počet přesně odpovídající počtu účastníků Kristovy poslední večeře, což samozřejmě online humoristům neuniklo), kteří sice mají roušky, ale sedí blízko u sebe. Navíc se okamžitě objevila otázka, jak mohli s rouškami na ústech jíst (podle doporučení ministerstva zdravotnictví by se lidé kvůli nákaze k sobě neměli přibližovat na víc než půldruhého metru a při vzájemném kontaktu by si měli chránit sliznice, tedy v první řadě nos a ústa).

Fotografie tak vyvolala politické půtky v poslanecké sněmovně i na sociálních sítích, stala se tématem nesčetné řady novinových rozhovorů, komentářů a glos a konečně - zafungovala jako rozbuška uvolňující erupci ironie i sarkasmu, vtělených do nekonečné řady internetových vtipů a zábavných memů.

U "poslední večeře" krizového štábu tak ve vtipech asistuje tu neodbytný vrchní z komedie Vrchní, prchni, tu nejslavnější "padouši" světové filmové a české televizní tvorby (Darth Vader a major Zeman), a konečně i pražský městský strážník, jehož v tomto týdnu "proslavilo" video zachycující jeho poněkud neurvalý zákrok v pražských Řepích.

Téma Poslední večeře tak dostalo na českém internetu zcela osobitý, v rámci světa ojedinělý ráz. Stranou všeobecné posměváčské pozornosti je vytlačil až další tweet prezidentova mluvčího, který upozorňoval na nedělní televizní program.

Spojení slov "zmrtvýchvstání" s vystoupením Miloše Zemana, jenž se během současné zdravotní krize na veřejnosti objevoval jen velmi výjimečně, potěšilo zejména twitterové glosátory.

