Opatření proti šíření koronaviru, jako je udržování odstupu, dezinfekce a roušky, budou platit nejméně do konce června, předpokládá náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. V České televizi (ČT) dnes uvedl, že kvůli dodržování těchto omezení se nezrychlí otevírání škol, protože školy musejí s dodržováním těchto pravidel počítat.

Roman Prymula v roušce | Foto: ČTK

Prymula řekl, že dosavadní omezení zavedená kvůli nákaze vláda rozvolňuje s podmínkou dodržování tří pravidel: udržování odstupu, nošení roušek a dezinfekce. "To jsou tři základní parametry, které tam budou," podotkl. "Myslím si, že to bude platit nejméně do konce června," doplnil. Nynější rozvolňování má podle něj při zachování těchto pravidel ukončit opatření, která dramaticky poškozují ekonomiku.