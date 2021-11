Ministr předpokládá, že dnes přijatá opatření by se neměla dva až tři týdny měnit. Pokud se situace zhorší, připadá poté v úvahu další zpřísnění prokazování bezinfekčnosti.

Tradičních venkovních akcí, jako jsou poutě, jarmarky či bály, se nově bude moci účastnit jen 1000 lidí, nyní je hranice omezena na 2000. Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Daniela Köppla se omezení venkovních akcí nedotkne kultury ani sportu.

Vláda také podle Vojtěcha schválila, že se zkrátí platnost testů pro návštěvy v sociálních zařízeních. Antigenní bude platit jeden den, PCR test pak tři. "Testování zaměstnanců v těchto zařízeních jednou týdně, které je povinné pro neočkované, se změny nedotknou. Jejich testy dál hradí zdravotní pojišťovny," uvedl Vojtěch.

Ministr dnes zopakoval, že v případě zhoršení epidemie připadají v úvahu zpřísnění režimových opatření, ne lockdown. Možností je například to, že by se při prokazování bezinfekčnosti uznávalo jen potvrzení o prodělání nemoci nebo očkování. Vypadla by možnost negativního testu.

Kabinet podle Vojtěcha také dnes navýšil finance na Chytrou karanténu, která se podílí mimo jiné na trasování nakažených, o dalších 272 milionů korun.

Vláda souhlasila také s pokračováním kampaně na podporu očkování, která by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla být nyní "brutální". Vojtěch k tomu dodal, že bude ukazovat například to, jak to vypadá na covidových odděleních nemocnic. Podle něj by měla lidi probudit z letargie. Tuto část kampaně plánuje ministerstvo spustit příští týden, měla by být na internetu a v tištěných médiích.

Stanovení kontrol na horách

Při nákupu skipasů se lidé budou muset podle Vojtěcha prokázat dokladem o bezinfekčnosti na koronavirus. V uzavřených kabinách bude nutná ochrana dýchacích cest. Vojtěch to napsal na twitteru.

Česká vláda stejně jako jiné země podle Vojtěcha přistoupila s blížící se zimní sezonou ke stanovení kontrol na horách. Lidé tak budou muset předložit potvrzení, že mají dokončené očkování, v posledním půl roce prodělali nemoc covid-19 nebo negativní test. Prokázat se budou moci prostřednictvím aplikace Tečka nebo tištěným certifikátem.

Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády Vojtěch doplnil, že doklad budou muset lidé předložit nejen při nákupu permanentky, ale i na výzvu provozovatele horského střediska v přepravním prostoru. Lidé na horách budou dále muset podle Vojtěcha dodržovat také odstupy 1,5 metru.

Asociace horských středisek (AHS) tento týden uvedla, že s kontrolou bezinfekčnosti u návštěvníků lyžařských resortů počítá. S ministerstvy průmyslu a obchodu a resortem zdravotnictví o tom jednala. Střediska mají podle ředitele AHS Libora Knota opatření a manuál k pohybu návštěvníků v prostorách lanovek, vleků nebo půjčoven připraveny už od loňska.

Nejnovější průzkum AHS ukázal, že takové kontrola potvrzení o bezinfekčnosti od návštěvy hor neodradí 56 procent Čechů, 17 procent lidí by ale lyžovat nejelo.