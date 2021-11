"Schváleno. 22. a 29. listopadu proběhne v celé ČR testování žáků základních a středních škol Ag testy. Ty budou ze skladů SSHR do škol distribuovány prostřednictvím HZS v průběhu příštího týdne," uvedl v pátek ráno ministr školství Robert Plaga (za ANO) na twitteru. Ve skladech státních rezerv zbývají pro školy asi dva miliony antigenních testů.

Od 29. listopadu by mohla také platit přísnější opatření. „Čekáme na písemné stanovisko Anticovid týmu,“ zdůraznil však na tiskové konferenci dosluhující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). To by měl mít k dispozicích v sobotu.

Vojtěch uvedl, že se s AntiCovid týmem shodl na tom, že je potřeba podávat seniorům posilující dávku očkování, předepisovat protilátkové léky, které mohou zabránit těžkému průběhu nemoci, a co nejvíce kontrolovat dodržování nynějších opatření. Zejména provozovatelé restaurací, ale i jiných zařízení by měli podle něj kontrolovat, zda lidé mají respirátor a doklad o očkování, prodělání nemoci či negativním testu.

Testování ve školách

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová a náměstkyně ministra pro zdravotní péči Martina Koziar Vašáková v minulých dnech uvedly, že ve školách nechtějí pokračovat s plošným testováním, protože je neefektivní. Místo toho by se podle nich měli testovat žáci se symptomy či v ohniscích nákazy, a to metodou PCR.

Plaga ale pak v dopise ministru zdravotnictví poukázal na to, že hygienici nestíhají trasovat a označil za nepřijatelné, aby se žáci testovali metodou PCR jen na běžných odběrových místech. Ta jsou v současné době někde přetížená a lidé na volný termín testu čekají i několik dní. Vyzval proto ministerstvo zdravotnictví, aby objasnilo, jak chce testování žáků nastavit.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pátek řekl, že vláda při rozhodování vzala v potaz stanovisko odborníků ze skupiny MeSES kolem epidemiologa Petra Smejkala. Testování ve školách podle něj žádaly i kraje.

V základních a středních školách je kolem 1,4 milionu žáků, část z nich už je naočkovaná, takže by se nemuseli testovat.

Ve školách se děti testovaly na covid-19 plošně v celém Česku na začátku školního roku a poté lokálně 1. a 8. listopadu v nejpostiženějších okresech. Jedno kolo lokálního testování se uskuteční ještě v pondělí ve 23 okresech.

Další zpřísnění opatření

Od pondělí budou pomáhat v nemocnicích kvůli epidemii covidu-19 čtyři desítky vojáků. První žádosti o pomoc obdrželi vojáci prostřednictvím Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) z Moravy.

"Od pondělí začínají čtyři desítky vojáků pomáhat v nemocnicích. První žádosti o pomoc jsme obdrželi cestou Ústředního krizového štábu od zdravotnických zařízení z Moravy," uvedla na twitteru armáda.

Uvažuje se i o tom, že by na kulturní a sportovní akce nebo i do restaurací mohli jen lidé, kteří mají očkování nebo jsou do půl roku po prodělání nemoci. Už by nebylo možné pro doložení bezinfekčnosti použít negativní výsledek testu. Ve hře je ale i mírnější varianta, že by se uznával jen přesnější PCR test. Podobná opatření zavedlo Rakousko.

Návrhy vláda projednala s experty pětikoalice, která sestavuje příští kabinet. Konečné rozhodnutí má padnout v úterý. "Nechci říkat, jaká varianta bude nakonec preferována," konstatoval na páteční tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).