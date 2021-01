ON-LINE ke koronaviru ZDE

Reprodukční číslo, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, stouplo ze středeční 1,0 na 1,19. Pokud je pod jedničkou, znamená to, že epidemie zpomaluje. Pod tuto hranici sice kleslo o vánočních svátcích, epidemiolog a poradce premiéra Roman Prymula ale upozorňoval, že by se tím "neopájel". Na testy chodilo výrazně méně lidí než předtím a byli to hlavně lidé s příznaky a ti, které na test poslal lékař.

Pozitivních bylo ve středu téměř 52 procent testů, což je rekordní podíl. S covidem-19 je hospitalizováno téměř 5900 lidí, zhruba o 200 více než ve středu. V těžkém stavu je 845 z nich. S nákazou dosud zemřelo 11 580 lidí. Od březnového začátku epidemie se koronavirus v Česku potvrdil u 718 661 lidí. Více než 592 tisíc z nich se z nemoci vyléčilo. Aktuálně je v zemi 114 500 nakažených, to je nejvíce od začátku listopadu.

Roste rovněž počet nových případů za posledních 14 dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Ve středu to bylo zhruba 1006 případů, dnes 1087. Mezi lidmi staršími 65 let bylo za poslední dva týdny v přepočtu na 100 tisíc obyvatel 872 nově nakažených, což je proti středě nárůst o 70 případů.

V poslední době se začíná opět zvyšovat počet zemřelých s covidem-19. Na začátku listopadu umíralo i více než 200 lidí denně, poté začaly počty klesat a začátkem prosince se držely většinou pod stovkou. Od minulé středy do úterý však bylo každý den zemřelých znovu minimálně sto, na tuto středu zatím připadá 75 obětí. Tyto údaje ale obvykle při dalších aktualizacích rostou.

Podobě se vyvíjí také počet hospitalizovaných. Na začátku listopadu jich bylo více než 8000, v prosinci tento počet klesl zhruba na polovinu. Ještě na Štědrý den bylo v nemocnicích s covidem zhruba 4300 lidí, poté ale začalo pacientů přibývat. Nemocnice kvůli tomu nesmí ode dneška přijímat pacienty na plánované zákroky, které je možné odložit. Musí také navyšovat kapacity pro pacienty s covidem-19. Nárůst hospitalizovaných považuje ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) za závažný. "Rozhodující bude první týden v lednu," řekl ve středu ČTK.

Laboratoře ve středu provedly 32 600 testů, zhruba o 3000 méně než v úterý. O svátcích se testovalo výrazně méně, před Štědrým dnem ale bylo testů za jeden den i téměř 42 tisíc.

Rizikové skóre

Rizikové skóre od středy vzrostlo téměř v každém regionu země, pouze v Ústeckém kraji zůstalo na 76 bodech, což je spodní hranice pátého stupně. Stejnou hodnotu má index také v Plzeňském a Jihomoravském kraji. Nejhorší situace je v Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji, kde je skóre na 89 bodech.

Opatření v celém Česku odpovídají pátému stupni podle rozhodnutí vlády od neděle, a to minimálně do 10. ledna. Uzavřít se například musela většina obchodů a lidé se mohou potkávat v menších počtech. Zároveň se také v neděli začalo v Česku očkovat proti covidu.

Situaci v zemi by mohlo zlepšit očkování. Do Česka dorazily ve středu další dávky vakcíny proti covidu-19, dostaly se už do všech krajů. Některé krajské nemocnice už začaly s očkováním zdravotníků. Přednost před běžnou populací mají podle očkovací strategie také hospitalizovaní senioři, lékaři nebo lidé v domovech pro seniory. Mezi prioritními skupinami budou rovněž všichni učitelé, i ti z mateřských a speciálních škol.