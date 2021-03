V neděli laboratoře v Česku odhalily 4002 pozitivních testů na koronavirus, je to zhruba o 1100 případů víc než před týdnem. Podíl nově nakažených na počtu provedených testů stoupl na 40,6 procenta, vyšší byl naposledy 9. ledna. Reprodukční číslo ukazující šíření epidemie po šesti dnech růstu kleslo na 1,16 z předchozích 1,19.

Odběrové místo na koronavirus | Foto: ČTK / ČTK

V uplynulém týdnu prokázaly laboratoře pozitivitu u více než 66 400 lidí. V mezitýdenním srovnání to bylo o 13.000 případů více. Přestože epidemie v zemi sílí, není podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) Česko ale v situaci, kdy muselo přijímat drakonická opatření. Přijmout by se podle něj musela, pokud se nemocnice dostanou do situace, kdy budou muset zastavit veškerou jinou než intenzivní péči. Podle něj nemocnice ještě mají nějakou, byť minimální, kapacitu.