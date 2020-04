On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

V pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) dnes zemřel muž ročníku 1944 s onkologickým onemocněním, nákaza u něj nebyla bezprostřední příčinou smrti.

Dopoledne také zemřel 84letý vážně nemocný pacient ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, jež měl pozitivní test na covid-19. Dalším mrtvým je starší muž, který zemřel v brněnské fakultní nemocnici a je prvním mrtvým ve Zlínském kraji. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky je seniorů mezi nakaženými 24 procent a podíl výrazně neroste.

Nejvíce případů nákazy je v Praze, kde testy potvrdily 1274 případů, což je čtvrtina z celorepublikového počtu. Na každých 100 tisíc obyvatel připadá v hlavním městě téměř 94 lidí s nemocí covid-19. Druhý nejčastější výskyt nemoci je v Olomouckém kraji, kde na 100 tisíc obyvatel připadá 75 lidí s pozitivním testem. V absolutních číslech to je 477 případů. Nejméně případů je v Jihočeském kraji, kde na 100 tisíc obyvatel připadá 20 lidí s nákazou.

Největší podíl potvrzených případů nákazy drží lidé ve věku mezi 45 a 54 roky, na které připadá téměř pětina nakažených. K pětině se blíží také senioři starší 65 let. Pouze pět procent nakažených jsou děti do 14 let.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je Česko na dobré cestě. "Podařilo se nám zastavit nekontrolovatelné šíření covid-19 a můžeme se připravit na návrat k normálnímu životu. Nejsme ve stejné situaci jako Itálie nebo Španělsko," řekl na ranní tiskové konferenci. Situace se podle něj vyvíjí velmi dobře. Podíl zachycených pozitivních záchytů nadále klesá.

Aktuální vývoj ukazuje, že se nám podařilo nekontrolované šíření koronaviru zastavit a je možné se připravit na pozvolný a kontrolovaný návrat k normálnímu životu! Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených nadále klesá. Současný trend je tak velmi pozitivní. pic.twitter.com/iw7PfFADzf — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) April 8, 2020

Stav epidemie je unikátní

V mezinárodním srovnání i v rámci Evropy je stav epidemie podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška unikátní. Situaci je potřeba využít a epidemii dál řídit, řekl dnes na tiskové konferenci. Úmrtnost v ČR činí 0,73 na 100 tisíc obyvatel, roste méně než ve většině zemí navzdory tomu, že podíl zachycených případů je na úrovni Polska či Kanady, proti Rakousku je poloviční. Rakousko udělalo dosud 120 tisíc testů, ČR zhruba 99 tisíc.

"Je potřeba využít té úžasné situace, ve které jsme, která je mezinárodně i v Evropě dost unikátní, a řídit další vývoj tak, aby nám to někde neujelo. Chránit zranitelné a tak dále," řekl Dušek. Běžná populace si podle něj musí vytvořit imunitu, protože virus tu dál bude, což je podle něj nevyhnutelný přírodní jev.

Česká republika si stojí dobře v mezinárodním srovnání i podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). "Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů nás řadí velmi daleko za země, jako je Velká Británie či USA. Obdobný scénář jako v těchto zemích u nás podle posledních dat nehrozí. Ale pouze za podmínky, že budeme dále poctivě dodržovat stanovená opatření. Právě díky tomu je u nás trend vývoje pandemie výrazně pozitivnější," uvedl Vojtěch na twitteru.

Na úrovni Německa je Česko podle Duška například v podílu seniorů mezi nakaženými. ČR má 24 procent nakažených nad 65 let, Německo o tři procenta víc. V Itálii je lidí nad 70 let mezi nakaženými 36 procent a ve Španělsku třetina.

Zpomaluje se také nárůst počtu nových případů, i když přibývá testů. Ve srovnání pozitivních záchytů v testovaných vzorcích je ČR s 5,3 procenta před dvěma dny zhruba na úrovni Polska (4,8 procenta) nebo Kanady (4,6 procenta). Podle Duška navíc číslo klesá, před týdnem bylo 6,1 procenta a dnes to bylo 5,1 procenta z téměř 99.000 vzorků. Méně nakažených na počet testovaných má Tchaj-wan a Jižní Korea, které se dávají za vzor zvládnutí epidemie, ale také Maďarsko nebo Slovinsko. Naopak Velká Británie má téměř 23 procent a Itálie a USA téměř 18 procent.

Chytrá karanténa po Velikonocích

Po Velikonocích bude podle také podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly nasazen systém chytré karantény. První paměťové mapy z dat mobilních operátorů jako součást chytré karantény by se měly začít používat dnes. Nový systém vyhledávání nakažených lidí se na jihu Moravy testuje dva týdny, podle Prymuly se ukázala řada drobných problémů i některých větších.

"Pravdou je, že do včerejška (úterý) se neuskutečnilo využití paměťové mapy, která vázla na smluvních vztazích a poskytování dat mezi jednotlivými subjekty, protože je řada subjektů, které s nimi musí pracovat. Dnes už by měla být používána," uvedl Prymula. Mobilní operátoři totiž dnes informovali, že zatím žádné požadavky na poskytnutí dat od hygieniků nedostali.

Chytrá karanténa umožňuje po souhlasu nakaženého využít data o pohybu jeho mobilního telefonu za posledních pět dní k vytvoření vzpomínkové mapy míst, kde se pohyboval. Má sloužit hygienikům při rozhovoru s nakaženým, aby si lépe vzpomněl, kde byl, s kým se mohl potkat, a je ho tedy třeba otestovat.

Do tří dnů by pak hygienici měli všechny rizikové kontakty poslat do karantény. Na test budou moci dorazit zhruba za další dva dny vlastním autem na odběrové místo nebo k nim dorazí výjezdový tým.

Uvolňování až poté, co křivka přestane stoupat

Kvůli epidemii koronaviru se ve středu také sešel Ústřední krizový štáb. Jeho předseda a ministr vnitra Jan Hamáček pochválil lidi za disciplinovanost v dodržování přijatých opatření. Velikonoce podle něj proběhnou za současných podmínek. Policejní dohled posílit neplánuje.

„Policie bude o Velikonocích provádět hlídkovou činnost, ale spoléhám na to, že si lidé uvědomují, že na pomlázce vystaví riziku sebe i okolí. Totéž platí o otevírání koledníkům. Kdybych byl na Velikonoce doma, také nikomu neotevřu a nebudu riskovat nákazu," uvedl na tiskové konferenci Hamáček s tím, že posílení policejního dohledu během svátků není v plánu.

Postupný návrat k normálnímu životu a uvolňování zákazů je podle něj možný až ve chvíli, kdy křivka nakažených přestane stoupat.

"Někdy se určitě vrátíme k normálu. Ale vzhledem ke zkušenostem ze zahraničí a tomu, co o tom viru vím, jsem skeptický. Doufám ale, že nadcházející víkend potvrdí trend, o kterém mluvili zdravotníci. Pokud se ukáže setrvalý pokles, můžeme se bavit o návratu k normálnímu životu," uvedl Hamáček.