Denní vývoj poměru počtu prokázaných případů nákazy koronavirem na celkovém počtu provedených testů zaznamenal v posledních třech dnech soustavný nárůst. Stalo se tak poprvé od období mezi 23. a 15. březnem letošního roku.

Zatímco v pátek bylo mezi všemi otestovanými vzorky odhaleno 1,41 procenta nákazy koronavirem, v pátek laboratoře označily za pozitivní 2,37 procenta vzorků. Naplnily se tak obavy z následků porušování vládních opatření v období velikonočních svátků. „Vliv Velikonoc uvidíme až za týden,“ uvedl tehdy ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Koronavirus v číslech

Koronavirová epidemie v Česku nejvíce zasáhla Prahu (1684 nakažených), Moravskoslezský kraj (863) a Středočeský kraj (831), naopak nejméně případů nákazy se dosud objevilo v Jihočeském kraji (162) a na Vysočině (166).

Nejvíce pacientů s nemocí covid-19 (1261) patří do věkové skupiny od 45 do 54 let. Mezi nejohroženější skupinou obyvatel, tedy seniory ve věku nad 85 let, evidují hygienici 271 pacientů s koronavirem, dalších 437 nakažených seniorů pak podle ministerstva zdravotnictví patří do skupiny lidí ve věku od 75 do 84 let.

V českých nemocnicích je v současné době hospitalizováno 390 pacientů s onemocněním covid-19, přičemž na jednotkách intenzivní péče zůstává 75 lidí, u nichž byl zaznamenán vážný průběh nákazy. Do domácího ošetřování bylo dosud propuštěno 467 pacientů, což činí 47,2 procenta všech hospitalizovaných osob od propuknutí epidemie v Česku.