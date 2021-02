Hospitalizovaných ubylo na 5761. Počet úmrtí lidí s covidem-19 za celou dobu epidemie v pátek překročil 18.000. Index rizika systému PES po šesti dnech stagnace dnes mírně stoupl ze 71 na 73 bodů.

Od loňského března, kdy se v zemi objevily první potvrzené případy nákazy koronavirem, zemřelo 18 058 nakažených. Případů covidu-19 bylo za celou epidemii v republice zaznamenáno 1 082 849. Od 27. prosince se v Česku proti koronaviru očkuje. Podáno bylo zatím přes 442 tisíc dávek vakcín a obě potřebné dávky dosud dostalo téměř 159tisíc lidí.

Vyšší index systému PES

Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se původně měla řídit opatření proti šíření nemoci covid-19, po šesti dnech stagnace dnes mírně stoupl ze 71 na 73 bodů. Ukazatele pro výpočet indexu se ale výrazně nezměnily. Index je stále na úrovni čtvrtého stupně pohotovosti z pěti, zatímco v Česku platí oficiálně pátý stupeň. Například tzv. reprodukční číslo, které ukazuje rychlost šíření epidemie, stouplo jen o několik tisícin bodu zhruba na 1,05.

Reprodukční číslo udává průměrný počet lidí, které nakazí jeden pozitivně testovaný. Z páteční hodnoty 1,046 stouplo na 1,052. Ze čtyř ukazatelů pro výpočet rizikového skóre PES mírně vzrostl ještě průměr počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel za dva týdny. Naopak zbývající dva ukazatele - čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory a podíl hospitalizovaných, u kterých se covid-19 prokázal až v nemocnici - mírně klesly.

Index rizika je od poloviny ledna neustále na úrovni čtvrtého stupně pohotovosti systému PES, tedy mezi 61 až 75 body ze sta. V Česku ale platí od 27. prosince opatření pro pátý stupeň pohotovosti PES a vláda mezitím některá opatření ještě zpřísnila. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na konci ledna řekl, že index PES už není pro určování opatření směrodatný. "V současné době pro to, co se bude dít dál, toto vlastní skóre není relevantní. Je nyní potřeba se zaměřit zejména na to, aby se začaly uvolňovat nemocnice," uvedl tehdy.