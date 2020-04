Testů bylo během pondělí provedeno 6494, tedy výrazně méně než v předchozích všedních dnech. Minulý týden od středy do pátku bylo testů každý den víc než 8200. Celkem bylo dosud provedeno 178.619 testů včetně opakovaných u stejného člověka.

Pondělní počet 154 nově potvrzených případů nákazy představuje vůči pondělnímu počtu testů podíl 2,37 procenta. To je nejvíc za osm dní. V neděli byl podíl 2,28 procenta, v předcházejících pěti dnech se držel pod dvěma procenty. Aktuálně nemocných je 5121 lidí.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je otázka následujících dní, jestli je nárůst procentního poměru mezi počty záchytů nemoci a počty testů trend, nebo jde jen o výkyv. Na tiskové konferenci k plošnému testování na koronavirus dnes řekl, že může jít o první náznak toho, jak lidé o Velikonocích polevili v dodržování omezení proti šíření nemoci. Situaci chce vyhodnotit na tiskové konferenci koncem týdne, kdy už bude možné data objektivně hodnotit, protože uplyne potřebných deset až 14 dnů od Velikonoc, doplnil.

Po osmi poklesech se zvýšil také počet hospitalizovaných s nemocí covid-19. Podle údajů k pondělí jich je 390. Na 75 ale ubylo pacientů, kteří jsou v nemocnici v těžkém stavu. Jako vyléčení nebo do domácí karantény odešlo z nemocnic 467 lidí.

Nejvíc je nemoc covid-19 rozšířená v Praze, případů v hlavním městě je 1634, což představuje 120 nemocných na sto tisíc obyvatel. Víc než 100 případů na sto tisíc obyvatel má Olomoucký kraj. Nejméně je zasažený Jihočeský kraj, kde na sto tisíc obyvatel připadá jen něco přes 25 nemocných.

V hlavním městě s nemocí covid-19 také zemřelo nejvíc lidí. Lékaři zde zaznamenali 75 úmrtí. V Moravskoslezském kraji je 22, ve Středočeském 20 zemřelých. Jedinou oběť má Zlínský kraj, což je mezi kraji nejméně. Devět z deseti zemřelých připadá na lidi ve věku od 65 let, vyplývá z údajů ministerstva.

Mezi nakaženými je podle informací hygieniků nejvíc lidí ve věkové skupině 45 až 54 let, téměř 19 procent. Senioři od 65 do 74 let se na celkovém počtu lidí s nemocí covid-19 podílejí desetinou, lidé od 75 do 84 let více než šesti procenty. Seniorů nad 85 let jsou mezi nemocnými čtyři procenta.

První případy onemocnění covid-19 v Česku byly zaznamenány 1. března. První úmrtí s nemocí je z 22. března. Vládou zavedená opatření proti šíření koronaviru začal už stát postupně rušit. Ministerstvo zdravotnictví dnes představí podrobnosti k testování reprezentativního vzorku populace v Česku na přítomnost nemoci, které by mělo ukázat promořenost obyvatelstva.