"Podařilo se nám zastavit nekontrolovatelné šíření covid-19 a můžeme se připravit na návrat k normálnímu životu. Nejsme ve stejné situaci jako Itálie nebo Španělsko," konstatoval Vojtěch. Situace se vyvíjí velmi dobře. Podíl zachycených pozitivních záchytů nadále klesá.

To potvrdil i Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS)."Navýšili jsme testovou kapacitu. Počty pozitivně testovaných klesají. S každým navýšením počtu testů nevyhnutelně narostl počet diagnostikovaných. Recentní data ukazují, že se tento trend zlomil," míní. Je to podle něj jasný signál, že se v populaci něco děje a že se šíření zastavilo.

"Zaznamenal jsem v médiích debatu, že křivka je zkreslena tím, že jde o celkový počet testů a ne nově testovaných," řekl Dušek. Je to pode něj pravda a proto se začali sledovat i počty nově testovaných. "Když odečteme opakované testy je to procento vyšší, okolo šesti, ale i ono klesá," dodal.

Snížilo se i reprodukční číslo viru, tedy počet lidí, které je schopný nakazit jeden člověk s nemocí. Začínalo na 2,64 a nyní kleslo na 1,1. ÚZIS a ministerstvo zdravotnictví proto předpokládají, že se bude snižovat na 1,02. Neznamená to eliminaci nemoci, ale to, že jeden člověk může nakazit v průměru jednoho dalšího.

"Vše co prezentuji, předpokládá, že v populaci je asi deset procent lidí bez příznaků, kteří mohou nákazu šířit," říká Dušek. Do 15. 4. očekává asi sedm tisíc nově diagnostikovaných případů, do konce dubna pak 11 000. Z toho asi třináct procent může skončit v nemocnici.

Nárůst nakažených v domovech pro seniory

Podle Vojtěcha se povedlo zabránit zahlcení nemocnic nemocnými, a Česko tak nejde italskou či španělskou cestou, kde to nezvládají. Přesto podle kritiků vláda situaci podcenila především v domovech pro seniory a dalších pobytových zařízeních. Tam na nemoc covid-19 onemocněla či dokonce zemřela řada lidí. Celkem zatím na nákazu nebo s jejími příznaky zahynulo v Česku 88 lidí. V nemocnicích je v tuto chvíli asi 400 pacientů, z toho čtvrtina na JIP. Vesměs se jedná o šedesátileté a starší lidi.

Podle Vojtěcha ale není situace tak špatná, jak to vypadá. Pobytových zařízení je podle něj okolo 1900 a nákaza je ve 34 z nich. "Dnes zahajujeme testování pracovníků v těchto zařízeních," dodal Vojtěch. Právě oni by totiž mohli nákazu do domovů nechtěně přinést.

Podle Duška je vývoj optimističtější, než se předpokládalo, i u seniorů. Přesto by se do budoucna měla opatření zaměřit právě na ně a na další rizikové skupiny, kam patří například lidé s vysokým tlakem, kardiovaskulárními nemocemi či cukrovkou.