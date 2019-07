Když hygienická stanice vyhlásí devátý nebo desátý stupeň aktivity klíšťat, neměli bychom správně vůbec vstupovat do lesa. Je každoroční hysterie kolem těchto roztočů opodstatněná? Odpověď na tuto otázku objasnil Ondřej Hajdušek, vědec z laboratoře, která se zabývá klíšťaty přenášenými nemocemi.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Klíšťata mají v roce, několik období aktivity. Vylézají v dubnu a květnu, kdy se oteplí a je vlhko. Na vlhku jsou obzvlášť závislá a potřebují ho. Jedním z mála faktorů, který jim škodí, je sucho. V dubnu a květnu je vždycky klíšťat nejvíce. To je první vrchol. V červnu to slábne a v červenci a srpnu, kdy je sucho, je klíšťat málo a s jejich počtem klesá i jejich aktivita. Teď je venku asi jen třetina klíšťat z počtu, kterého dosáhla na jaře. Jestli jsou agresivnější nebo ne, to nedovedu posoudit. Záleží také na tom, kam člověk chodí. Druhá vlna přichází na podzim. V září a říjnu počet klíšťat opět stoupá,“ vysvětluje RNDr. Ondřej Hajdušek, Ph.D., vedoucí laboratoře klíšťaty přenášených onemocnění z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR.