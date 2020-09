„V minulém týdnu se na MPO krátce mihla návštěva, ktera byla později trasována jako pozitivní. Vzhledem k tomu, že jsme se krátce, byť na distanc viděli, nastoupil jsem po dohodě s hygieniky do řádné karantény. Jsem v pořádku, ale nenechávám raději nic náhodě, do konce týdne budu úřadovat z domova,“ uvedl vicepremiér Havlíček pro Blesk.

Serveru Havlíček dále sdělil, že jeho rodina je v současnosti "odizolována". "Nikdo není pozitivní, nemám žádné příznaky," dodal s tím, že od události na ministerstvu se nepotkal s nikým z vlády.

Není to přitom poprvé, co některý ze členů Babišova kabinetu skončil v karanténě. Pozitivní test na koronavirus totiž nedávno měla exministryně Karla Šlechtová, jež se předtím účastnila mimořádné schůze Sněmovny. Podle dřívějších informací je v karanténě třináct poslanců ANO či koaliční ČSSD, některým z nich by měla vypršet ve středu 2. září.

Nákaza mezi politiky

Vedení Sněmovny se rozhodlo zajistit dezinfekci jednacího sálu a dalších prostor. Také udělalo inventuru zásob roušek, respirátorů, gumových rukavic a dezinfekčních a hygienických prostředků, aby byla Sněmovna připravena zajistit svůj chod. Nejbližší řádná schůze dolní komory má začít 15. září.

Z politiků se v březnu nakazil koronavirem například senátor ODS Pavel Karpíšek, pozitivní test měl v dubnu též tehdejší plzeňský hejtman za ČSSD Josef Bernard, který nyní vede kandidátku hnutí Starostové a nezávislí (STAN) pro krajské volby, a v červnu také náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN).